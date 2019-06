A3 zwischen Würzburg Kist und Heidingsfeld wieder frei

Der Verkehr in Richtung Nürnberg rollt wieder. Nachdem bei einem Unfall am Donnerstagnachmittag, bei dem ein Sattelzug in ein Stau-Ende geprallt war und sechs Menschen verletzt wurden, war die A3 für viele Stunden für Bergrungs- und Ausbesserungsarbeiten gesperrt. (Wir berichteten)

dc/Meldung der Polizei Unterfranken