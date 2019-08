A3 bei Weibersbrunn: Hund aus Transportbox entlaufen

Gegen 14:40 Uhr nutzte gestern ein schwarzbrauner Mischling mit Schlappohren und weißen Pfoten das Öffnen der Hundebox im Auto einer Frau an der Rastanlage Spessart Nord an der A3 bei Rohrbrunn, um in den angrenzenden Wald zu rennen. Bisher wurde er nicht gefunden.

Unfall mit Verletzten bei Marktheidenfeld

Gestern gegen 18:45 Uhr fuhren ein Golf und ein Fiat nebeneinander auf der A3 bei Marktheidenfeld Richtung Passau, als der Fahrer des Golfs von der rechten auf die linke Spur wechselte und dabei den Fiat übersah. Durch den Zusammenstoß der Fahrzeuge wurde die Fahrerin des Fiats leicht verletzt und zur Überprüfung ins Klinikum Aschaffenburg eingeliefert. Beide Fahrzeuge blieben fahrbereit.

sob/Polizeiinspektion Aschaffenburg