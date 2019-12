A3 bei Waldaschaff: Motorschaden sorgt für längere Sperre

Am Dienstag erlitt ein VW Golf auf der A3 in Fahrtrichtung Würzburg bei Waldaschaff einen Motorschaden. In Folge dessen verlor der Pkw Öl, welches sich auf eine Länge von ca. 1000 Metern auf den rechten Fahrstreifen und den Pannenstreifen verteilte. Die Fahrbahnreinigung übernahm eine Fachfirma, hierzu musste für ca. 20 Minuten die A3 komplett gesperrt werden, anschließend musste noch der rechte Fahrstreifen für ca. zwei Stunden für den Verkehr gesperrt bleiben.

Unter Drogen mit unterschlagenem Pkw auf der Autobahn

Bei einer Verkehrskontrolle wurde am Dienstag gegen 19 Uhr festgestellt, dass der 21-Jährige Fahrer eines BMW drogentypische Ausfallerscheinungen zeigte. Die Weiterfahrt des Herrn wurde daraufhin unterbunden, er musste sich einer Blutentnahme unterziehen. Zudem wurde bei der Überprüfung des Fahrzeugs festgestellt, dass dieses dem Eigentümer durch eine Unterschlagung abhandengekommen war. Wie der Fahrer in den Besitz des Fahrzeugs kam, ist nun Teil der Ermittlungen. Ihn erwartet unter anderem eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr.

Kleinbus überladen

Am Dienstag wurde gegen 17:30 Uhr ein rumänischer Kleinbus auf der A3 bei Waldaschaff zur Verkehrskontrolle angehalten. Die Beamten der Verkehrspolizei stellten hierbei fest, dass der mit neun Sitzplätzen ausgestattete Bus mit 11 Personen besetzt war. Zudem ergab die Überprüfung auf der polizeieigenen Fahrzeugwaage, dass das zulässige Gesamtgewicht des Fahrzeugs um ca. 37 %, 1290 Kg, überladen war. Die Reisegruppe durfte ihre Fahrt erst fortsetzen, nachdem zwei Personen und diverses Gepäck in einem anderen Fahrzeug untergekommen waren. Der Fahrer musste zudem eine Sicherheit für die zu erwartende Strafe im Ordnungswidrigkeitenverfahren hinterlegen.

In unterschlagenem Pkw und mit Pfefferspray unterwegs

Gegen 13:30 Uhr wurde am Dienstag ein Pkw BMW auf der A3 bei Weibersbrunn durch Beamte der Verkehrspolizei zur Kontrolle angehalten und überprüft. Hierbei wurde festgestellt, dass der Pkw zur Fahndung ausgeschrieben war, da er zuvor seinem Eigentümer unterschlagen wurde. Zudem wurde bei der 27-Jährigen Fahrerin des BWM ein nicht erlaubtes Pfefferspray aufgefunden. Der Pkw, sowie das Pfefferspray wurden daraufhin sichergestellt. Wie der Pkw in den Besitz der Fahrerin gelangte, ist bislang unbekannt. Gegen die Frau wurde unter anderem ein Verfahren wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet.

Polizeiinspektion Aschaffenburg