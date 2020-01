A3 bei Stockstadt: Mitsubishi prallt gegen Leitplanke - Frau verletzt

Von Frankfurt kommend, kam der Mitsubishi Colt gegen 15 Uhr auf der feuchten Fahrbahn ins Rutschen, so dass der Fahrer die Kontrolle verlor und mehrfach in die Leitplanke einschlug. Seine 24-jährige Beifahrerin erlitt durch den Aufprall ein Schleudertrauma, sowie leichte Verletzungen am Knie. Sie wurde zur Beobachtung in ein Krankenhaus gebracht. Der Schaden am Fahrzeug, welches sowohl an Front und Heck beschädigt wurde, beläuft sich nach ersten Schätzungen auf ca. 2000 Euro. An der Leitplanke entstand ein ähnlich hoher Sachschaden. Durch den Unfall wurde die Fahrbahn mit Erde verschmutz. Für die Reinigung wurden Kräfte der Autobahnmeisterei Hösbach angefordert. Hierfür musste die Fahrbahn kurzzeitig gesperrt werden. Das noch fahrbereite Fahrzeug konnte selbständig die Unfallstelle verlassen.

mci / Quelle: Verkehrspolizei Aschaffenburg-Hösbach