A3 bei Rohrbrunn: Betrunkener Lkw-Fahrer entpuppt sich als Ladendieb

Die hinzugerufene Streife der Verkehrspolizei stellte außerdem noch mehrere entwendete Schals, Mützen und weitere Knabbereien in seinem Führerhaus fest. Insgesamt beläuft sich der Diebstahlsschaden auf über 200 Euro. Ein durchgeführter Alkotest beim Dieb ergab eine Atemalkoholkonzentration von 0.81mg/l. Damit der Lkw-Fahrer tatsächlich erst mal seinen Rausch ausschläft, wurde ihm neben dem Diebesgut auch der Lkw-Schlüssel abgenommen. Im Gegensatz zu den gestohlenen Gegenständen bekommt er diesen aber zurück, wenn er nüchtern ist.

Rauschgift bei jungen Männern sichergestellt

Rohrbrunn, Rastanlage Spessart Süd. Fünf Italiener im Alter zwischen 18 und 19 Jahren wurden heute früh um 00:30 Uhr in ihrem Pkw einer Kontrolle unterzogen. Dabei wurden 65g rauschverursachender Pilze und 4g Marihuana gefunden und sichergestellt. Nachdem die Männer noch fahrtüchtig waren, konnten sie nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen weiterfahren.

Zwei Unfälle am Kauppenaufstieg

Waldaschaff, A3 FR Würzburg. Gegen 9 Uhr gestern Vormittag kollidierten zwei Sattelzüge miteinander, weil der eine das Abbremsen des anderen übersehen hatte. Hierdurch erlitt der Auffahrer starke Nackenschmerzen und musste zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus. Die Lkw blieben zwar auf dem Seitenstreifen stehen, ragten mit den Hecks aber auf die rechte Spur. Diese musste für 1,5 Std bis zum Abtransport der Havaristen gesperrt werden. Es entstand kurzfristig Rückstau für etwa 1 Kilometer. Sowohl die Schilderbrücken als auch Absperrmaterial der Polizei sollten für eine sichere Verkehrsführung sorgen. Ein Pkw-Fahrer missachtete dies alles und überfuhr eine der Pylonen, welche von der Polizei zur Absicherung aufgestellt war. Anschließend fuhr er einfach weiter, ohne anzuhalten. Die Kollegen konnten ihn an der Rastanlage Spessart einholen und kontrollieren. Dort gab er an, den Unfall bemerkt zu haben. Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von über 40.000 Euro.

Völlig überladenen Kleinlaster aus dem Verkehr gezogen

Aschaffenburg, Hafen. Gestern Nachmittag gegen 14:40 Uhr fiel den Beamten der Verkehrspolizei ein Kleinlaster auf, der augenscheinlich sehr schwer war. Die Reifen waren stark aufgebläht und der Kipper hing sehr tief. Als die Beamten den Lkw auf eine geeignete Waage im Hafen lotsten, war schnell klar, dass der Laster tatsächlich völlig überladen war. Obwohl er insgesamt nur 3,5 Tonnen wiegen durfte, wog er weit über acht Tonnen, er hatte also über 4,5 Tonnen überladen und hatte damit weit mehr Gewicht, als für ihn gut ist.

mci / Quelle: Verkehrspolizei Aschaffenburg-Hösbach