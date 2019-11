A3 bei Hösbach: gestohlenes Kennzeichen, keine Fahrerlaubnis und Drogen an Board

Am Sonntag wurde gegen 09:15 Uhr bei einer Verkehrskontrolle auf der A3 bei Hösbach festgestellt, dass die österreichischen Kennzeichen, die an einem Alfa Romeo angebracht waren, wenige Tage zuvor als gestohlen gemeldet wurden. Während der Kontrolle wurden bei dem 19-jährigen Fahrer dann noch deutliche drogentypische Ausfallerscheinungen wahrgenommen, weshalb sich der Mann einer Blutprobe unterziehen musste. Bei einer Durchsuchung wurde bei ihm zudem eine geringe Menge Betäubungsmittel aufgefunden, eine Überprüfung ergab außerdem noch, dass er keinerlei Fahrerlaubnis besitzt.

Bei den 16 und 17 Jahre alten Mitfahrern wurde ebenfalls jeweils eine geringe Menge Betäubungsmittel sichergestellt. Alle drei müssen sich wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten, der Fahrer zudem wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Trunkenheit im Verkehr und eine Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetzes.

Unfallhergang unklar - Polizei sucht weiterhin Zeugen

Wie bereits berichtet, ereignete sich am Freitag, den 22.11.2019, gegen 19:35 Uhr auf der A3 bei Stockstadt in Fahrtrichtung Würzburg ein Verkehrsunfall, bei dem sechs Personen verletzt wurden, eine davon lebensbedrohlich. Hier war ein 33-Jähriger mit einem schwarzen Audi A5 aus bislang unbekannter Ursache auf das Heck eines schwarzen Land Rover Discovery aufgefahren, welcher wiederum in das Heck eines roten Seats geschleudert wurde. Der Land Rover kam anschließend abseits der Fahrbahn zum Stehen. Eine Mitfahrerin des Land Rover wurde hierbei schwerstverletzt. Zum Unfallhergang gibt es bislang widersprüchliche Aussagen, weshalb die Verkehrspolizei Aschaffenburg-Hösbach erneut Zeugen des Unfallgeschehens bittet, sich unter der Telefonnummer 06021/857-2530 bei der zuständigen Polizeidienststelle zu melden.

Polizeiinspektion Aschaffenburg