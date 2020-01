A3 bei Bischbrunn: Wildschweine auf Fahrbahn - Drei Autos beschädigt

Der Fahrer war mit seinem Audi S6 in Richtung Frankfurt unterwegs, als gegen 14 Uhr eine Rotte Wildschweine die Fahrbahn überquerte. Der Audi erwischte das letzte Tier mit seiner Stoßstange, welches leblos auf dem linken Fahrstreifen liegen blieb. Der Schaden am Fahrzeug wird auf 1000 Euro geschätzt. Zur Bergung des Tierkadavers musste die Fahrbahn kurzzeitig gesperrt werden. Weil sie den Tieren ausgewichen waren, stießen kurz davor ein Honda CR-V und ein Opel Zafira zusammen. Durch die seitliche Berührung entstand bei beiden Fahrzeugen ein Gesamtschaden von 7000 Euro.

Reifenschaden schleudert Pkw in den Grünstreifen

Bischbrunn - Bereits um 13 Uhr sorgte ein geplatzter Reifen in Richtung Würzburg für eine Vollsperrung. Die 60-jährige Frau aus dem Main-Kinzig-Kreis konnte ihr Fahrzeug erst im Grünstreifen wieder zum Stehen bringen. Glücklicherweise wurden dadurch keine weiteren Verkehrsteilnehmer in Mitleidenschaft gezogen. An ihrem Ford Focus platzte der hintere linke Reifen, welcher das Fahrzeug ins Schleudern brachte. Hierbei wurden ein Kilometerschild und Leitpfosten beschädigt, bevor der Ford in die Böschung fuhr. Der Schaden am Fahrzeug beläuft sich auf ca. 2500 Euro. Zur Reinigung der Fahrbahn musste diese kurzzeitig gesperrt werden.

Parkrempler an der Rastanlage Spessart Nord

Weibersbrunn - Ein unvorsichtiger Moment sorgte für einen Blechschaden in Höhe von 500 Euro. Beim rückwärtigen Ausparken aus einer Parklücke, stieß ein Opel Zafira gegen einen VW Caddy. Nach Austausch der Personalien konnten die Fahrzeugführer ihren Weg fortsetzen.

Täter kommen „freiwillig“ zur Dienststelle

Hösbach - Weil sie einen sichergestellten Fahrzeugschlüssel abholen wollten, kamen gegen 18 Uhr fünf Personen mit einem Peugeot 307 aus Schlüchtern zur Dienststelle gefahren. Der 24-jährige Fahrer zeigte bei der Kontrolle auf der Dienststelle neben seinem irakischen auch einen Internationalen Führerschein vor. Dieser stellte sich jedoch als Fälschung heraus. Ein weiterer Fahrzeuginsasse verstieß gegen seine räumliche Beschränkung die seinen Aufenthalt auf die Landkreise Gießen und Wetterau beschränkten. Gegen einen Dritten lag ein Haftbefehl vor, welcher jedoch durch Zahlung der fälligen Geldstrafe vor Ort abgewendet werden konnte. Der Fahrer der Gruppe muss nun mit einer Anzeige wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis rechnen. Auch er musste nun seinen Schlüssel abgeben, bis ein Berechtigter mit gültiger Fahrerlaubnis diesen in Empfang nehmen konnte. Gegen diese Person lag diesmal dann glücklicherweise nichts weiter vor.

Ohne Fahrerlaubnis der Kontrolle entzogen

Aschaffenburg - Weil er seinen Führerschein bereits abgegeben und nicht mehr beantragt hatte, wollte ein 56-Jähriger aus dem Landkreis Aschaffenburg nicht anhalten. Der Fahrer des Opel Corsa missachtete gegen ein Uhr die Anhaltezeichen die ihm die Polizisten gaben und fuhr einfach weiter. Das Fahrzeug konnte letztendlich in Hösbach angehalten werden. Auch er musste seinen Fahrzeugschlüssel abgeben und zu Fuß weitergehen. Verdacht der Drogenfahrt Goldbach - Das gleiche Schicksal ereilte den Fahrer eines VW Golf. Der 33-jährige Fahrer aus dem Landkreis Fulda zeigte gegen fünf Uhr bei der Kontrolle erhebliche Auffälligkeit, welche die Beamten als drogenbedingte Ausfallerscheinungen werteten. Eine Blutentnahme welche auf der Dienststelle durchgeführt wurde, wird Klarheit über die konsumierten Substanzen bringen. Auch hier wurde der Fahrzeugschlüssel sichergestellt, bis der Fahrer wieder in der Lage ist ein Fahrzeug sicher zu führen.

mci / Quelle: Verkehrspolizei Aschaffenburg-Hösbach