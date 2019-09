A3 bei Bischbrunn: Betrunkener Audi-Fahrer crasht auf Daimler

Dies führte zu einer 45-minütigen Vollsperrung der A3 in beide Richtungen. Den Sachschaden schätzt die Autobahnpolizei auf 17.000 Euro.

In der Nacht zum Sonntag befuhr 0 Uhr der 27-jährige Audi-Fahrer den Baustellenbereich der A 3 zwischen Anschlussstellen Marktheidenfeld und Rohrbrunn. Beim Versuch einen auf der rechten Spur fahrenden Daimler zu überholen, fuhr der Audi fast ungebremst in das Heck einer 30-jährigen Daimler-Fahrerin. Dadurch wurde dieser zunächst in die Außenleitplanke und wieder zurück auf die Fahrbahn geschleudert. Der Audi wurde bei der Kollision gegen die Mittelabtrennung geschleudert. Dies hatte zur Folge, dass diese auf einer Länge von 300 Metern umstürzte. Der Audi kam schließlich auf der Gegenfahrbahn auf der rechten Spur zum Stehen. Der Daimler erreichte seine Endstellung auf der umgestürzten Mittelabtrennung entgegen der eigentlichen Fahrtrichtung. Der Grund für den Unfall wurde schnell ermittelt. Der 27-jährige Audi-Pilot war alkoholisiert und hatte einen Wert von 1,6‰.

Nach ersten Erkenntnissen wurde bei dem Unfall niemand ernsthaft verletzt. Die Insassen der Daimlers wurden vorsorglich ins nahegelegene Krankenhaus verbracht. In beiden Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden.

Gegen den 27-jährigen Audi-Fahrer wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Es wurde eine Blutentnahme angeordnet und der Führerschein sichergestellt.

Zur Bergung und Reinigung der Fahrbahn wirkten die Feuerwehren aus Esselbach, Oberndorf und Marktheidenfeld, sowie die Autobahnmeisterei mit. Nach insgesamt zwei Stunden waren beide Fahrtrichtungen wieder uneingeschränkt befahrbar.

BMW mit gestohlenen Kennzeichen kontrolliert

Weibersbrunn. Am Samstagabend gegen 22 Uhr kontrollierten Beamte der Autobahnpolizei an der Rastanlage Spessart einen BMW mit Trierer-Kennzeichen. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass die Kennzeichen als gestohlen gemeldet waren. Daher wurden die Kennzeichen sichergestellt. Da auch die Eigentumsverhältnisse hinsichtlich des BMWs unklar waren und der 36-jährige Fahrzeuglenker keine sachdienlichen Angaben machen konnte, wurde der BMW ebenfalls in Verwahrung genommen. Gegen den Fahrer wurde ein Strafverfahren wegen Urkundenfälschung eingeleitet.

71-jähriger ohne gültige Fahrerlaubnis

Waldaschaff. Am Samstagnachmittag wurde gegen 15:40 Uhr, auf der A 3 in Richtung Würzburg, ein Nissan kontrolliert. Fahrer und alleiniger Inassen war ein 71-jähriger aus München. Dieser zeigte den Beamten einen österreichischen Führerschein. Beim Abgleich der Daten stellt sich heraus, dass es dem Fahrer untersagt war, von seinem ausländischen Führerschein Gebrauch zu machen. Der Mann wurde wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis angezeigt. Die Weiterfahrt wurde unterbunden und der Fahrzeugschlüssel sichergestellt.

Gefälschter Ausweis und ohne Aufenthaltstitel

Waldaschaff. Am Samstag gegen 15:15 Uhr war auf der A 3 in Richtung Süden ein Kleintransporter mit Düsseldorfer-Zulassung unterwegs. Fahnder der Autobahnpolizei hatten ein gutes Gespür bewiesen als sie diesen kontrollierten. Sie stellten bei der Kontrolle der vier Insassen fest, dass sich drei von ihnen ohne gültigen Aufenthaltstitel im Bundesgebiet aufhielten. Ein marokkanischer Staatsangehöriger wies sich mit einem gefälschten bulgarischen Ausweispapier aus. Zwei moldawische Staatsangehörige gingen ohne die erforderliche Erlaubnis zu besitzen, einer Beschäftigung nach. Dies führte zum Erlöschen des privilegierten Aufenthalts. Gegen alle drei Personen wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

