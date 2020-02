A3 bei Bessenbach: Renault ausgebrannt

Aufgrund technischer Probleme hatte der Twingo-Fahrer sein Fahrzeug in Höhe des Parkplatzes Rödenwald auf dem Standstreifen angehalten. Während der Mann noch unterwegs war, um die Pannenhilfe zu rufen, fing der Motorraum des Renault gegen 15 Uhr Feuer und stand beim Eintreffen der Feuerwehren aus Bessenbach und Waldaschaff bereits lichterloh in Flammen. Auch der Innenraum wurde erheblich in Mitleidenschaft gezogen. Die Feuerwehr brachte den Brand schnell unter Kontrolle, jedoch entstand an dem Fahrzeug wirtschaftlicher Totalschaden. Das Auto wurde abgeschleppt. Während der Löscharbeiten war die Autobahn kurzzeitig voll gesperrt. Anschließend konnte der Verkehr auf zwei Fahrstreifen vorbeifließen.

Ralf Hettler