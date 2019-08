A3 bei Bessenbach: Polizei stellt über 80 Kilogramm unversteuerten Tabak sicher

Nach Rücksprache mit dem Zoll wären pro Kilo Tabak aber etwa 30 Euro Steuern (ca. 2400 Euro) fällig. Der Tabak wurde deshalb sichergestellt und wird heute dem Zoll übergeben, der sich um die weitere Sachbearbeitung in eigener Zuständigkeit kümmert. Der Mann wird die Steuern nachzahlen müssen und bekommt zusätzlich eine Strafe.

Gute Reaktion verhindert Schlimmeres

Waldaschaff, A 3 Ri. Passau. Gestern Früh, kurz vor halb neun morgens reagierte ein 60jähriger Daimlerfahrer genau richtig. Als er sich unwohl fühlte, lenkte er seinen Pkw auf den Standstreifen und kam dort ohne Gefährdung oder Schädigung anderer zum Stehen. Ein unbekannter Lkw-Fahrer rief den Notarzt, sodass dem Mann schnell geholfen werden konnte, er wurde ins Krankenhaus gebracht. Sein Pkw wurde auf dem nächsten Parkplatz verkehrssicher abgestellt. Wir wünschen gute Besserung.

Belgier überfordert- fährt nach Unfall davon

Goldbach, A3 Richtung Passau. Gegen 15:30 Uhr ereignete sich in der Baustelle vor der Einhausung ein kleiner Auffahr- Unfall, bei dem ein Mitsubishi einem VW aufgefahren war. Der Mitsubishifahrer hielt ordnungsgemäß am Standstreifen an und wählte den Notruf. Der VW-Fahrer fuhr einfach weiter. Da der Mitsubishifahrer sich das Kennzeichen des VWs gemerkt hatte, konnte eine Streife der PI Marktheidenfeld noch während der Unfallaufnahme durch uns hier vor Ort den Mitsubishi dann auf der Autobahn bei Marktheidenfeld feststellen. Der Mann aus Belgien gab an, dass er den Unfall, der an seinem Auto auch deutliche Spuren hinterlassen hatte, zwar sehr wohl gemerkt hat, aber nicht wusste, dass er auch dann stehen bleiben muss, wenn er den Unfall nicht verursacht hat. Nun konnten die Personalien ausgetauscht werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 8000 Euro.

mci / Quelle: Verkehrspolizei Aschaffenburg