A3 Richtung Würzburg: Gleich vier Auffahrungfälle hintereinander

Gleich vier Fahrer fuhren unabhängig voneinander, aber in engem räumlichen und zeitlichen Zusammenhang gegen 17 gestern auf den jeweils vor sich fahrenden Verkehrsteilnehmer auf, die teilweise aber bereits selbst auf den zuvor fahrenden aufgefahren waren, sodass die eintreffende Streife sechs beschädigte Fahrzeuge vorfand, die teilweise mehrmals getroffen wurden. Ein Skoda kam zum Stehen, als ein Audi auffuhr. Als dieser stand, fuhr wiederum ein Toyota auf, sodass der Audi vorne und hinten beschädigt wurde. Dahinter kam ein VW-Transporter zum Stehen und wurde nicht in die ersten beiden Unfälle verwickelt. Auf ihn allerdings fuhr zunächst ein BMW und auf diesen dann getrennt davon wiederum ein Opel Astra auf, sodass der BMW vorne und hinten beschädigt wurde. Bei den Unfällen wurde niemand verletzt, die Fahrzeuge mussten zum Teil abgeschleppt werden. Der Rückstau reichte bis zum Parkplatz Strietwald.

Fahrer unter Alkoholeinfluss verursacht Unfall

Aschaffenburg, A3, FR Passau. Gestern gegen 21.35 Uhr ereignete sich ein Auffahrunfall im zähfließenden Verkehr. Ein 58jähriger Fahrer eines Pkw Mercedes übersah die vor ihm zum Stehen gekommenen Fahrzeuge und fuhr auf einen Opel auf, den er auf den wiederum davor stehenden Ford aufschob. Der Pkw in der Mitte ist dementsprechend nun vorne und hinten beschädigt, war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Autobahn war für etwa eine Viertelstunde voll gesperrt. Bei der Unfallaufnahme fiel auf, dass der Mercedes-Fahrer deutlich nach Alkohol roch. Ein Alkotest ergab dann auch eine Atemakoholkonzentration von 0,52mg/l (entspricht 1,04 Promille). Er musste deshalb mit zur Blutentnahme. Ihn erwartet eine Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs.

Batteriesäure ausgelaufen- Reinigungsmaßnahmen in Bayern und Hessen

Alzenau, Industriegebiet „Giesbert“. Gegen 12 Uhr gestern Mittag war die Fachkenntnis der Schwerverkehrskontroll- Gruppe der VPI gefragt. In Alzenau im Industriepark Giesbert wurde der Austritt von Batteriesäure mitgeteilt. Im Lagerbereich einer belieferten Firma teilte der Lkw- Fahrer mit, dass von seinem Lkw Batteriesäure tropfen würde. Der Lagerleiter kümmerte sich umgehend um das Problem und bestieg den Auflieger des Lkw. Hier konnte er feststellen, dass im vorderen Bereich der Ladung ein etwa 400 kg schwerer Bleiakku mitsamt Europalette, auf der er stand von einem Gitter gekippt war und die einzelnen Zellen aus dem Gehäuse gerutscht waren. Hierdurch trat Säure aus und verunreinigte den Auflieger als auch die Sattelzugmaschine. Der Fahrer allerdings ließ den Auflieger in der Firma stehen und fuhr mit der Sattelzugmaschine weiter und stellte diese in Seligenstadt in einem Wohngebiet ab. Da Batteriesäure sehr ätzend ist, mussten in Alzenau und Seligenstadt Reinigungsarbeiten durchgeführt werden. Zumindest in Alzenau wurde zuvor eine weitere Firma beliefert. Die Feuerwehr in Seligenstadt sperrte den Abstellort des Lkw ab, bis dieser gereinigt war. Vermutlich war der Lkw in Frankfurt schon falsch beladen worden, die verschiedenen geladenen Teile wurden nicht oder nur gänzlich unzulänglich gesichert. Weitere Ermittlungen dauern an.