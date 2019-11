A3: Mehrere Autos prallen an Stauende aufeinander

Am Mittwoch gegen 19:30 Uhr erkannte auf der A3 in Richtung Frankfurt ein Kleintransporter-Fahrer aus Unachtsamkeit nicht, dass sich der Verkehr vor ihm staute. Der 66-Jährige fuhr in Folge dessen mit seinem Fiat auf den im Baustellenbereich vor ihm haltenden Pkw BMW auf. Hierdurch wurde der BMW auf den vor ihm stehenden VW Passat aufgeschoben, welcher wiederum auf den vor ihm stehenden Audi aufgeschoben wurde.

Unmittelbar nach diesem Geschehen konnte ein weiterer Kleintransporter-Fahrer mit seinem Mercedes Sprinter nicht rechtzeitig abbremsen und fuhr auf den ersten unfallverursachenden Kleintransporter auf. Infolge dessen waren der Kleintransporter Fiat und der BMW nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Es wurde glücklicherweise keiner der Beteiligten verletzt, der Sachschaden wird auf ca. 20000 Euro geschätzt. Zur Unfallaufnahme musste der linke von zwei Fahrstreifen gesperrt werden, zur Bergung der nicht mehr fahrtüchtigen Fahrzeuge musste der Verkehr auf der A3 in Richtung Frankfurt kurzzeitig voll gesperrt werden.

kev/Verkehrspolizei Aschaffenburg