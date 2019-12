A3: Lkw-Fahrer ohne Führerschein verursacht Unfall

Der 47-jährige Lastkraftwagenfahrer kam nach bisherigem Stand der Ermittlungen aus Unachtsamkeit vom rechten auf den linken Fahrstreifen, auf dem sich zeitgleich ein VW befand. In Folge konnte der VW-Fahrer nicht mehr rechtzeitig abbremsen und fuhr auf den Sattelzug auf. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellte sicher heraus, dass der Führer des Sattelzugs keine gültige Fahrerlaubnis besitzt. Daher wurde gegen den Fernfahrer eine Anzeige bezüglich des Fahrens ohne Fahrerlaubnis erstattet. Dieser durfte die geplante Fahrt nicht fortsetzen. Es entstand an den Fahrzeugen ein Schaden in Höhe von ca. 10500 Euro. Die Unfallbeteiligten blieben unverletzt.

Sattelauflieger schrammt VW

Bischbrunn, Lkr. Main-Spessart: Am Vormittag des 21.12.2019 geriet auf der Bundesautobahn 3 in Richtung Süden ein Lastkraftwagen ins Schwanken. Der Sattelauflieger kam auf dem rechten Fahrstreifen aus bisher unbekannten Gründen ins Schlingern und stieß gegen die rechte Seite des daneben fahrenden VWs. Es entstand an beiden Fahrzeugen ein Sachschaden in Höhe von ca. 6000 Euro. Die Unfallbeteiligten blieben unverletzt.

VPI Aschaffenburg/mkl