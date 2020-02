A3: Gespann kommt ins Schleudern und verliert Anhänger

Auf dem Anhänger war ein Skoda geladen. Kurz nach der Rastanlage Spessart verlor der 42-jährige Fahrer aus bislang unbekannten Gründen die Kontrolle über sein Gespann und kam ins Schleudern. Hierbei riss die Anhängerkupplung vom Zugfahrzeug ab. Durch den Aufprall des Anhängers auf die Fahrbahn löste sich die Sicherung des aufgeladenen Skoda und dieser rutschte halb vom Anhänger herunter. Das Zugfahrzeug schleuderte anschließend in die Außenleitplanke und beschädigte diese. Aufgrund von Trümmerteilen musste die Autobahn für ca. 20 Minuten voll gesperrt werden.

Danach wurde der Verkehr über die linke Fahrspur an der Unfallörtlichkeit vorbeigeleitet. Durch die Autobahnmeisterei wurde die Unfallstelle abgesichert. Die nicht mehr fahrbereiten Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von ca. 10.500 Euro. Während der Unfallaufnahme konnte festgestellt werden, dass der 42jährige Fahrer nicht über die erforderliche Fahrerlaubnis verfügte. Er war lediglich im Besitz der Fahrerlaubnisklasse B, hätte jedoch für dieses Gespann die Klasse BE benötigt. Außerdem war in der Schlüsselzahl des Führerscheins vermerkt, dass der 42-jährige nachts bei Dunkelheit keine Kraftfahrzeuge führen darf. Der Fahrer, welcher keinen festen Wohnsitz in Deutschland begründet, hinterlegte zur Sicherung des Strafverfahrens eine Sicherheitsleistung in Höhe von 800 Euro.

Fahrzeuggespann überladen und ohne entsprechende Fahrerlaubnis

Anschlussstelle Hösbach, A 3 Fahrtrichtung Passau/Linz. Bei der Kontrolle eines Fahrzeuggespanns an der Anschlussstelle Hösbach wurde am Samstag gegen 18:30 Uhr eine massive Überladung festgestellt. Das Fahrzeuggespann bestand aus einem VW Crafter als Zugfahrzeug und einem Anhänger. Auf der Pritsche des Zugfahrzeugs war ein Pkw BMW aufgeladen, auf dem Anhänger ein Kleinwagen und ein Kleintransporter. Die Wiegung auf der Dienststelle ergab eine Überschreitung der Anhängelast um über 60 %, eine Überschreitung des Zuggesamtgewichtes um knapp 35 %, eine Überschreitung der zulässigen Gesamtmasse des Anhängers um 30 % und des Zugfahrzeugs um über 13%. B

ei der weiteren Kontrolle stellte sich heraus, dass der 33jährige Fahrer zwar im Besitz eines kroatischen Führerscheins mit allen Fahrerlaubnisklassen war, der Führerschein aber lediglich aufgrund einer Umschreibung eines Führerscheins aus Bosnien Herzegowina ausgestellt wurde. Nach deutschem Fahrerlaubnisrecht wird aus diesem Land allerdings nur die Klasse B prüfungsfrei anerkannt. Der Fahrer, welcher seinen ordentlichen Wohnsitz in Deutschland begründet, hätte jedoch die Fahrerlaubnisklasse BE benötigt.

VPI Aschaffenburg/mkl