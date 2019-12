A3: Fünf Autos in der Einhausung ineinander geprallt

Gegen 18 Uhr war eine 56-jährige BMW-Fahrerin auf der Autobahn in Richtung Frankfurt unterwegs. Kurz nach der Anschussstelle Hösbach bremste die Frau im Tunnel ihr Fahrzeug ohne ersichtlichen Grund stark ab. Vier weitere Fahrzeuge kamen nicht mehr rechtzeitig zum Stehen und prallten in den BMW und ineinander. Dabei wurden insgesamt vier Personen leicht verletzt und mussten nach einer Erstversorgung durch den Rettungsdienst in Krankenhäuser eingeliefert werden.

Die Feuerwehren aus Hösbach, Waldaschaff und Goldbach sicherten die Einsatzstelle ab und reinigten die Fahrbahn. Insgesamt waren von Feuerwehr und Rettungsdienst rund 40 Einsatzkräfte vor Ort.

Nach einer kurzen Vollsperrung konnte der Verkehr auf einem Fahrstreifen vorbeifließen. Es bildete sich ein Rückstau von mehreren Kilometern. Alle fünf Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden summiert sich auf mehrere Zehntausend Euro.

rah