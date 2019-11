A3: 27-Jähriger begeht betrunken Unfallflucht

Am Montag befuhr ein 27-Jähriger aus dem Raum Groß-Gerau mit seinem blauen Daimler C180 die A3 in Richtung Würzburg. An der Anschlussstelle Aschaffenburg-Ost verließ er die Autobahn und kam im Abfahrtsbereich nach links von der regennassen Fahrbahn ab. Hierbei überfuhr er ein etwa 2 Meter hohes Verkehrszeichen und einen Leitpfosten. Ein weiteres Auto fuhr im Anschluss über den auf die Fahrbahn geschleuderten Leitpfosten. Der Gesamtsachschaden wird auf ca. 6500 Euro geschätzt.

Als die herbeigerufene Streife der Verkehrspolizei am Unfallort eintraf, befanden sich der blaue Daimler, sowie dessen Fahrer allerdings nicht mehr an der Unfallstelle. Kurze Zeit später konnte das im Frontbereich stark beschädigte Fahrzeug allerdings in der Schönbornstraße in Aschaffenburg angetroffen werden. Am Steuer befand sich nun allerdings eine 27-Jährige Frau, die angab, den Daimler für den Unfallverursacher zur Seite zu fahren. Dieser folgte dem Unfallfahrzeug zu Fuß. Bei der anschließenden Überprüfung konnte bei dem Mann starker Alkoholgeruch festgestellt werden, ein später durchgeführter Atemalkoholtest ergab ca. 1,4 Promille. Aufgrund dessen wurde bei dem Beschuldigten eine Blutentnahme angeordnet und sein Führerschein beschlagnahmt. Da der Herr seine Fahrereigenschaft zur Unfallzeit abstritt, wurden zudem das Fahrzeug sowie diverse Beweismittel beschlagnahmt. Gegen den Beschuldigten wird nun unter anderem wegen Gefährdung des Straßenverkehrs infolge Alkohol und unerlaubtem Entfernen von der Unfallstelle ermittelt. Zeugen die den Unfall beobachtet haben oder sonstige sachdienlichen Feststellungen hierzu machten, werden gebeten sich bei der Verkehrspolizeiinspektion Aschaffenburg-Hösbach unter der Telefonnummer 06021/857-2411 zu melden.

Ohne Führerschein unterwegs

Am Montag wurde gegen 5 Uhr ein 43-Jähriger als Fahrer eines Opel Zafira auf der A3 bei Waldaschaff angehalten und überprüft. Hierbei stellten die Beamten fest, dass der Mann keinerlei Fahrerlaubnis besitzt. Gegen ihn wurde ein Verfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet, seine Weiterfahrt wurde unterbunden.

Trotz Fahrverbot am Steuer

Im Rahmen einer Verkehrskontrolle auf der A3 bei Bessenbach wurde am Sonntag, gegen 17 Uhr festgestellt, dass gegen den 24-Jährige Fahrer eines Ford Transit ein rechtskräftiges Fahrverbot besteht. Bislang hatte der Herr seinen Führerschein allerdings noch nicht abgegeben. Die Weitfahrt wurde daraufhin unterbunden, gegen den Herrn eine Anzeige wegen Fahrens trotz Fahrverbot erstatte.

