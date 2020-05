95-Jähriger überschätzt Geschwindigkeit auf A45 bei Alzenau

Hierbei überschätzte er beim Abbiegen seine Geschwindigkeit und überfuhr dabei eine Verkehrsinsel und kam schließlich in der Leitplanke auf der gegenüberliegenden Straßenseite zum Stehen. An dem Mercedes entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von ca. 2.000.- Euro. Der Schaden an Verkehrsinsel und Leitplanke beträgt ca. 1.000.- Euro. Der Hösbacher blieb bei dem Unfall unverletzt.

Beim Abbiegen Laster übersehen: Schöllkrippen

Am Donnerstag gegen 11.30 Uhr bog ein 58-jähriger Obertshausener in Schöllkrippen mit seinem Mercedes Sprinter aus der Westernstraße nach links in die Goethestraße ab. Hierbei übersah der Obertshausener den vorfahrtsberechtigen Scania Lastzug, der auf der Goethestraße/Staatsstraße 2306 aus Hofstädten kommend fuhr. Der 29-jährige Kleinkahler konnte seinen Lastzug trotz Vollbremsung nicht mehr rechtzeitig anhalten und fuhr dem Mercedes hinten auf. Am Laster entstand im Frontbereich ein Sachschaden in Höhe von ca. 10.000.- Euro. An dem Sprinter entstand im Heckbereich ein Sachschaden in Höhe von ca. 15.000.- Euro. Der Sprinterfahrer verletzte sich leicht und begab sich selbständig in ärztliche Behandlung.

Sand im Getriebe: Alzenau

Am Sonntag zwischen 00.00 Uhr und 01.00 Uhr stellte ein 22-jähriger Mömbriser seinen Audi in Alzenau in der Rodenbacher Straße ab. Beim Wegfahren leuchtete die Motorwarnlampe auf und schlußendlich blieb das Auto nach wenigen Kilometern mit Motorschaden stehen. In der Werkstatt konnte Sand in der Ölzufuhr festgestellt werden, die ein unbekannter Täter eingefüllt hatte. An dem Auto entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 8.000.- Euro.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu der Sachbeschädigung geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Alzenau unter der 06023/944-0 zu melden.

Vermeintliche Ladendiebin verletzt Kassiererin: Alzenau

Am Donnerstag gegen 10.20 Uhr bezahlte eine 33-Jährige lediglich eine Packung Zucker in einem Verbrauchermarkt in der Brentanostraße. Hierbei fiel der Kassiererin ein prall gefüllter mitgeführter Rucksack auf, aus dem auch noch eine Flasche eines in dem Markt geführten Getränks herausragte. Nachdem die Kassiererin bat, einen kurzen Blick in den Rucksack zu werfen, riß die Kundin den Zucker an sich und verletzte dabei die Kassiererin an der Hand. Bei einer sofort eingeleiteten Fahndung konnte die 33-jährige festgenommen werden. Bei der Durchsuchung des Rucksacks konnten keine entwendeten Gegenstände festgestellt werden. Die 33-Jährige wird wegen eine Körperverletzungsdeliktes angezeigt. Warum sie nicht einfach vor Ort geblieben ist, konnte nicht geklärt werden.

Marihuana aufgefunden: Karlstein

Bei zwei Kontrollen in Karlstein am Main, am 14.05.2020 zwischen 19.00 Uhr und 19.40 Uhr in konnten ein 29-jähriger Mainhausener beim Kiffen mit seinem Joint und kurze Zeit später ein 27-jähriger Karlsteiner mit einer geringen Menge Marihuana festgestellt werden. Beide hielten sich in der Nähe des Mains auf. Beide werden wegen eines Verstoßes wegen unerlaubten Besitz von Betäubungsmitteln angezeigt.

Polizeiinspektion Alzenau/ienc