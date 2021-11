93-Jähriger stirbt bei Wohnungsbrand in Veitshöchheim

Nachbarn bemerkten gegen 7:35 Uhr, dass aus der Wohnung des 93-Jährigen in der Goethestraße dichter Rauch drang und die Rauchmelder laut Alarm schlugen. Ein 38-Jähriger alarmierte sofort Polizei sowie Feuerwehr und versuchte noch in die brennende Wohnung zu gelangen, scheiterte jedoch an dem dichten Rauch.

Die schnell vor Ort eintreffende Feuerwehr hatte den möglichen Schwelbrand schnell gelöscht und rettete einen Mieter im ersten Stockwerk vom Balkon. Für den 93-Jährigen kam jedoch jede Hilfe zu spät. Wie es zu dem Brand kommen konnte ist derzeit noch unklar und Gegenstand der Ermittlungen durch die Kripo Würzburg.

Am Einsatzort befanden sich die Feuerwehren Veitshöchheim, Zell am Main und Unterdürrbach sowie Rettungsdienst und Notarzt. Die Polizeiinspektion Würzburg-Land war mit drei Streifen vor Ort.

mci / Quelle: Polizei Unterfranken