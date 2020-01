92-Jähriger gerät mit VW auf Gehweg: BMW und Hausmauer touchiert

Um 16 Uhr geriet ein 92-jähriger VW-Fahrer aus bisher unbekannten Gründen nach rechts auf den Gehweg und blieb mit seiner linken Fahrzeugseite an einem geparkten BMW hängen. Mit der rechten Seite touchierte er die Mauer eines Anwesens. Der Fahrer blieb unverletzt, der VW musste abgeschleppt werden.

Geparkten Renault gerammt

Mömbris. Da er offenbar den Seitenabstand falsch einschätzte, blieb ein 89-jähriger VW-Fahrer am Dienstagmorgen um 7.15 Uhr in der Johannesberger Straße in Mömbris an einen geparkten Renault hängen. Fazit: 3000 Euro Schaden an jedem der Autos.

Versuchter Containeraufbruch

Schöllkrippen. Zwischen Montag und Dienstag hat ein Unbekannter einen Container am Sportplatz in Schöllkrippen aufgebrochen. Der Täter brachte eine Glasscheibe zum Platzen und entriegelte anschließend das Fenster. Da in dem Container lediglich Sportgeräte zu Trainingszwecken gelagert waren, zog er ohne Beute von dannen. Der angerichtete Sachschaden wird auf 150 Euro geschätzt.

Wer hierzu sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Alzenau in Verbindung zu setzen (Tel. 06023/944-0).

Polizei Alzenau/ves