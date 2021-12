91-Jähriger begeht in Aschaffenburg Unfallflucht

Nach der Berührung parkte er sein Fahrzeug in einer anderen Parklücke ein. Eine aufmerksame Zeugin beobachtete den Unfall und sprach den Verursacher darauf an. Der Zeugin gegenüber gab der 91-Jährige nur sein Desinteresse an dem Unfall kund und ging in den Supermarkt einkaufen. Daraufhin verständigte die Zeugin die Polizei. Gegenüber den Polizeibeamten zeigte der Mann sich geständig. Er muss sich nun wegen unerlaubtem Entfernen vom Unfallort verantworten.

Lkw-Fahrer nach Verkehrsunfall flüchtig - Zeugen gesucht

Damm. Am Dienstagmorgen, um kurz nach acht Uhr, kam es an der Kreuzung der Schönbornstraße und Weichertstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Toyota Auris und einem Lkw. Der Fahrzeugführer des Lkw missachtete beim Rechtsabbiegen die Vorfahrt der 35-jährigen Toyota-Fahrerin und verursachte einen Schaden an deren rechten Fahrzeugseite. Anschließend fuhr der Lkw-Fahrer weiter, ohne die Feststellung seiner Personalien zu ermöglichen. Beim unfallflüchtigen Fahrzeug soll es sich nach Aussage der 35-Jährigen um einen Lkw in den Farben Grün und Weiß handeln.

Die Polizeiinspektion Aschaffenburg bittet Zeugen darum, sich unter der Telefonnummer 06021/857-0 melden.

Audi beim Ausparken beschädigt

Am Mittwochvormittag kam es in der Innenstadt zu einer Unfallflucht. Der Fahrzeughalter eines Audi musste gegen 11:25 Uhr einen Schaden an seinem Fahrzeugheck feststellen. Das Auto wurde zuvor gegen 11:00 Uhr auf einer ausgewiesenen Parkfläche an der Kreuzung Hettingerstraße/Stadelmannstraße geparkt. Der Unfallverursacher ist bislang nicht bekannt. Der Schaden wird mit etwa 1.000 Euro beziffert.

Trunkenheit im Verkehr - Polizei hält VW-Fahrer an

Eine Streife der Polizeiinspektion Aschaffenburg führte am Mittwoch, gegen 23:15 Uhr, eine allgemeine Verkehrskontrolle in der Lamprechtstraße durch. Ein 53-jähriger VW-Fahrer zeigte hierbei drogentypische Auffälligkeiten. Außerdem wurde durch die kontrollierenden Beamten Alkoholgeruch wahrgenommen. Die Weiterfahrt wurde dem Mann daraufhin untersagt und er musste eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Der Fahrzeugschlüssel wurde anschließend an die fahrtüchtige Ehefrau des Fahrers übergeben, welche die Fahrt fortsetzen durfte.

Polizei findet Schusswaffe bei Verkehrskontrolle

Am Mittwochabend, um kurz nach 21 Uhr hielt eine Streife der Polizeiinspektion Aschaffenburg einen Mazda-Fahrer in der Stadelmannstraße im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle an. Während der Kontrolle versuchte der 42-jährige Fahrzeugführer einen Gegenstand unter dem Fahrersitz zu verstecken. Dabei handelte es sich um eine Schreckschusswaffe. Der Fahrzeugführer war nicht im Besitz eines Waffenscheins und durfte die Schusswaffe dementsprechend nicht mitführen. Bei der weiteren Durchsuchung des Fahrzeugs fanden die Beamten noch ein verbotenes Springmesser. Die Waffen wurden sichergestellt. Auf den Fahrzeugführer kommt nun ein Strafverfahren wegen dem Vergehen nach dem Waffengesetz zu.

22-Jähriger fährt unter Drogeneinfluss

Bessenbach. Ein 22-jähriger VW-Fahrer wurde am Mittwochvormittag, um 11:25 Uhr, auf der Staatsstraße 2307 durch eine Streife der Polizeiinspektion Aschaffenburg einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Während der Kontrolle wurden beim Fahrzeugführer drogentypische Auffälligkeiten festgestellt. Der junge Mann zeigte sich gegenüber den Beamten geständig und räumte einen zeitnahen Konsum von Haschisch ein. Daraufhin wurde die Weiterfahrt unterbunden und eine Blutentnahme durchgeführt.

vd/Polizei Aschaffenburg