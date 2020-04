90.000 Euro Schaden nach Reifenplatzer auf der A81 bei Boxberg

Am Sonntagvormittag, gegen 09:45 Uhr, befuhr der 64-jährige Lenker eines Audi R8 die A81 in Fahrtrichtung Würzburg. Zwischen den Anschlussstellen Boxberg und Ahorn platzte ein Reifen des Audis, woraufhin der Sportwagen von der Fahrbahn abkam und ins Schleudern geriet. Der Fahrer verlor die Kontrolle über den Luxuswagen und kollidierte mehrfach mit den Leitplanken. Letztendlich kam der Sportwagen in einer Böschung zum Stehen. Bei dem Unfall wurde glücklicherweise niemand verletzt.

Stark alkoholisierte Fahrradfahrer unterwegs

Bad Mergentheim. Ein stark alkoholisierter Radfahrer hielt sich am Montagabend in Bad Mergentheim nicht an die vorherige Aufforderung von Polizeibeamten, sein Fahrrad zu schieben anstatt es zu fahren und muss nun mit einer Anzeige rechnen. Gegen 21:15 Uhr fiel einer Polizeistreife eine stark alkoholisierte Person im Schlosspark auf einer Parkbank sitzend auf. Ein Alkoholtest ergab bei dem Mann einen Wert von 2,60 Promille. Die Polizeibeamten wiesen den Betrunkenen an, sein Fahrrad im Laufe des Abends nur noch zu schieben. Eine halbe Stunde später fuhr der alkoholisierte Radler mit seinem Fahrrad entlang des Badweg und wurde dort erneut von einer Polizeistreife kontrolliert. Ein erneuter Alkoholtest brachte keinen wesentlich niedrigeren Alkoholwert hervor als zuvor.. Der betrunkene Fahrradfahrer musste mit zur Blutentnahme in ein Krankenhaus kommen. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet.