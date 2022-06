9.000 Euro Sachschaden nach Unfall in Marktheidenfeld

Die Polizei ist in Bremerhaven im Einsatz. (Symbolbild)

Der 58-jährige Fahrer des Transporter wollte Richtung Altfeld abbiegen, übersah dabei allerdings den entgegenkommenden Seat.

Verletzt wurde niemand. Der Seat war nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit. Der Sachschaden beläuft sich ingesamt auf etwa 9.000 Euro.

Hund verletzt Kind schwer

Triefenstein. Am Sonntagabend hat ein Schäferhund ein 5-jähriges Mädchen gebissen und dabei schwer verletzt. Das Kind hatte den Hundehalter in der Geschwister-Scholl-Straße gefragt, ob sie das Tier streicheln dürfe. Dieser hatte das bejaht. Der Hund setzte sich ruhig hin und ließ sich streicheln. Als ein weiteres Kind dazu kam, reagierte der Schäferhund aggressiv, wurde aber vom Hundehalter gehalten. Kurz danach fuhr das Tier mit dem Kopf herum und biss das 5-jährige Mädchen, das den Hund zuvor gestreichelt hatte, in den Unterarm. Das verletzte Kind musste im Krankenhaus operativ versorgt werden. Gegen den Hundehalter wurde Anzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung erstattet.

Straßenpfosten beschädigt

Urspringen. Am Montagnachmittag ist eine Golf-Fahrerin auf der Straße von Roden in Richtung Urspringen von der Straße abgekommen. Dabei fuhr sie einen Straßenleitpfosten um und beging anschließend Fahrerflucht. Ein Zeuge hatte allerdings das Kennzeichen des Fahrzeugs notiert.

An Pfosten und Fahrzeug entstand zusammen ein Schaden von circa 1.150 Euro.

Heckscheibe zerstört

Marktheidenfeld. Zwischen 10:15 und 10:40 Uhr zerstörten Unbekannte am Montagmorgen die Heckscheibe eines grauen VW Golf, der auf dem alten Festplatz in der Friedensstraße geparkt war.

Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise unter der Nummer 09391/9841-0.