90-Jähriger fährt Auto auf Gemündener Parkplatz an

Hierbei blieb er mit seinem Auto an einem Auto eines 54-jährigen Mannes hängen, der auf dem Parkplatz einparken wollte. An beiden Fahrzeugen entstand ein geschätzter Schaden von jeweils ca. 3000 Euro.

Unfall im Kreisverkehr: Gemünden

Am Donnerstag um 20.50 Uhr fuhr ein 42-jähriger Mann mit seinem Auto von Gemünden kommend in den Kreisverkehr an der Möbel-Berta ein. Hierbei übersah er eine 43-jährige Frau mit ihrem Auto, die von Langenprozelten kommend in den Kreisverkehr eingefahren war. Durch den Zusammenstoß der Fahrzeuge im Kreisverkehr entstand an beiden Fahrzeugen ein geschätzter Schaden von jeweils ca. 3000 Euro. Das Auto der 43-jährigen Frau war nicht mehr fahrbereit und wurde deshalb an einem nahegelegenen Parkplatz abgestellt. Verletzt wurde niemand. Nachdem widersprüchliche Angaben zum Unfallhergang vorliegen, bittet die Polizei Gemünden unter der Nummer: 09351/9741-0 um Hinweise aus der Bevölkerung, die zur Klärung des Unfallherganges beitragen können.