90 Spiele für Nintendo-Switch-Konsolen geklaut

Sie entwendeten hierbei auf bislang ungeklärte Art und Weise insgesamt über 90 verschiedene Spiele für Nintendo Switch Konsolen. Der dabei entstandene Beuteschaden liegt im vierstelligen Bereich.

Beim Einparken nicht aufgepasst

Kreuzwertheim – Beim Einparken stieß am Freitag, 17.15 Uhr ein Auto Fahrer gegen die bereits geöffnete Beifahrertüre eines daneben stehenden Fahrzeugs und verursachte einen Gesamtschaden von 1500 EURO. Der Unfall ereignete sich auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Lengfurter Straße.

Verkehrsunfallflucht im Begegnungsverkehr

Glasofen – Um einen Frontalzusammenstoß mit einem unbekannten entgegenkommenden Fahrzeug zu vermeiden, wich am Freitag, gegen 21.45 Uhr der Fahrer eines silberfarbenen Ford Focus auf der ST 2312 Höhe Glasofen nach rechts in die dort befindliche Leitplanke aus und beschädigte diese hierbei erheblich. Der Ford-Fahrer war nach eigenen Angaben gerade auf der ST 2312 in Fahrtrichtung Marktheidenfeld unterwegs, als ein entgegenkommender unbekannter Wagen gerade einen vorausfahrenden dunklen Sprinter überholte. Der Gesamtschaden am Ford sowie der Leitplanke beträgt ca. 3500.- Euro.

Der bislang ebenfalls unbekannte Sprinter-Fahrer wird gebeten, sich unter der Tel-Nr. 09391/9841-0 als Unfallzeuge bei der PI Marktheidenfeld zu melden.

Zigarettenautomat geknackt und angezündet

Marktheidenfeld – Wie erst jetzt bei der Polizei Marktheidenfeld gemeldet, machte sich in der Zeit zwischen 2. und 16. Januar ein bislang unbekannter Täter an einem in der Kreuzbergstraße aufgestellten Zigarettenautomaten zu schaffen. Der Täter hatte den Automat offensichtlich geknackt und zusätzlich in Brand gesteckt und hierbei einen Sachschaden von etwa 600.- EUR verursacht. Der Beuteschaden beträgt ca. 1300.- Euro.

Flucht endete auf einem Waldweg

Glasofen – Auf einem schlammigen Waldweg endete am Donnerstag gegen 21 Uhr die Flucht eines 18-jährigen Mopedfahrers vor der Polizei. Der junge Mann wollte sich mit seinem Sozius offensichtlich einer Kontrolle entziehen und flüchtete von Glasofen aus in Richtung Kredenbach vor dem Streifenwagen. Hierbei fuhr er sein Krad in einem Waldweg fest und fiel vom Fahrzeug. Der Grund für die Flucht war schnell gefunden. Der Fahrer, der bei seinem Sturz unverletzt geblieben war, hatte das Kennzeichen an seinem Fahrzeug demontiert und zusätzlich den sogenannten „db-Killer“ entfernt, damit sein Fahrzeug beim Fahren besonders laute Geräusche von sich gibt. Ihn erwarten nun mehrere Anzeigen nach der StVZO sowie wegen Kennzeichenmissbrauchs

Weidezaungerät samt Batterien entwendet

Karbach – Ein bislang unbekannter Täter entwendete zwischen dem 14.1.2020 und dem 18.1.2020 ein Weidezaungerät samt zweier dazugehöriger Batterien von einer Pferdekoppel „An der Breit“ am Ortsrand von Karbach. Der Beuteschaden liegt bei etwa 250.- Euro.

Polizei Marktheidenfeld/mkl