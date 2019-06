90-Jährige in eigener Wohnung in Aschaffenburger Seniorenheim bestohlen

Unter dem Vorwand er käme von der Heizungsfirma und hieße „Schmitt“ öffnete ihm die Bewohnerin die Wohnungstüre. Unter einem Vorwand hielt er sich mehrere Minuten alleine im Schlafzimmer auf und entwendete aus einem Nachtschränkchen drei Geldbörsen mit Personalausweis, Bank- und Versicherungskarte sowie einem geringen Bargeldbetrag. Als eine Bedienstete ihn ansprach, verließ er eiligst das Gebäude. Der Unbekannte wird wie folgt beschrieben: ca. 55 Jahre alt, 175 cm groß, er trug ein hellblaues kariertes kurzärmeliges Hemd, eine beige Weste mit Taschen sowie eine beige Hose. Hinweise erbittet die Polizei Aschaffenburg unter der Tel.-Nr. 06021/857-2230.

Unfallflucht - geparkter Opel Astra angefahren

Bereits in der Nacht von Donnerstag auf Freitag wurde in der Südbahnhofstraße ein geparkter Opel Astra angefahren und der Außenspiegel an der Fahrerseite beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um die Regulierung des Schadens in Höhe von 500 Euro zu kümmern.

Unfallflucht - geparkter Seat angefahren

Am Freitagnachmittag, gegen 14.50 Uhr, wurde in einer Nebenfahrbahn der Hanauer Straße, kurz nach dem Kreisverkehr stadtauswärts, ein geparkter Seat Leon angefahren und an der linken hinteren Türe beschädigt. Dabei wurde das Fahrzeug nach vorne verschoben und ein Schaden in Höhe von 1500 Euro verursacht. Da dieser Bereich videoüberwacht ist, dürfte einer Ermittlung des Unfallverursachers nichts im Wege stehen. Kriminalitätsgeschehen

Unfallflucht - geparkter Mercedes angefahren: Karlstein

Am Freitagnachmittag, in der Zeit von 16.20 bis 17.20 Uhr, wurde auf dem Parkplatz einer Bank in der Hahnenkammstraße ein schwarzer Mercedes CLA angefahren und an der Heckstoßstange beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um die Regulierung des Schadens in Höhe von 2000 Euro zu kümmern.

Unfallflucht - im Begegnungsverkehr VW Golf angefahren: Großostheim

Am Freitagnachmittag, gegen 16.15 Uhr, befuhr der Fahrer eines VW Golf die Wenigumstädter Straße ortseinwärts. Ein ihm entgegenkommender roter Kleinwagen mit einer weiblichen Fahrerin kam zu weit nach links und streifte die komplette linke Seite des Golfs. Doch anstatt danach anzuhalten, fuhr die Unfallverursacherin einfach weiter, ohne sich um die Regulierung des Schadens in Höhe von 3000 Euro zu kümmern.

Trunkenheitsfahrt sowie Fahren ohne Fahrerlaubnis: Großostheim

Am frühen Samstagmorgen, gegen 03.20 Uhr, wurde der 17-jährige Fahrer eines BMW in der Breitfeldstraße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Gleich nach der Anhaltung gab er an, nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis zu sein. Da ein anschließend durchgeführter Alkoholtest positiv verlief, wurde er zur Dienststelle verbracht. Dort ergab der Test am Alkomaten einen Wert von über 0,5 Promille. Nach Abschluss der Maßnahmen wurde der 17-jährige seinen Eltern überstellt.

Diebstahl eines Kleinkraftrades: Haibach

Bereits in der Nacht von Donnerstag auf Freitag wurde vom Hof eines Anwesens in der Erlenstraße ein blaues, nicht mehr fahrbereites, Kleinkraftrad der Marke Yamaha entwendet. Schaden 150 Euro.

Polizei Aschaffenburg/red