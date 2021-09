86-Jähriger beschädigt mit Anhängerkupplung Auto in Mömbris

Der Schaden an der Stoßstange des Skoda beträgt ca. 1.000.- Euro.

Beim Anfahren vorbeifahrendes Fahrzeug übersehen

Kahl am Main, Lkrs. Aschaffenburg. Am Samstag, gegen 11.40 Uhr, wollte ein 85-jähriger Kahler mit seinem Skoda, vom Straßenrand in der Aschaffenburger Straße, in den fließenden Verkehr einfahren. Hierbei übersah er den von hinten kommenden, Richtung Aschaffenburg fahrenden Renault, der von einem 50-jährigen Kahler gefahren wurde. An dem Skoda brach die Vorderachse, die vordere Stoßstange wurde abgerissen und die gesamte linke Fahrzeugseite verkratzt. Hier entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von ca. 10.000.- Euro. An dem Renault wurde der Radkasten und Kotflügel vorne rechts beschädigt. Der Sachschaden hier beträgt ca. 5.000.- Euro. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Verletzt wurde niemand.