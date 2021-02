Gegen 11 Uhr fuhr ein 84-jähriger Mann mit seinem Mercedes auf der Aschaffenburger Straße in Richtung Schneppenbach. Auf der geraden Strecke kam er ohne Fremdbeteiligung nach links von der Fahrbahn ab und prallte mit seinem Auto gegen die Hausfassaden von zwei Anwesen. Der Mann gab an, ihm sei kurz schwarz vor Augen geworden. Bei dem Unfall erlitten der Mann und seine 81-jährige Ehefrau leichte Verletzungen im Rückenbereich. Beide wurden nach Erstbehandlung durch den Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung in umliegende Krankenhäuser eingeliefert. Der Pkw musste abgeschleppt werden. An dem Mercedes entstand ein Schaden von 5.000 Euro, die Schäden an den beiden Hausfassaden betragen jeweils 3.000 Euro.

grr / Quelle: Polizeiinspektion Alzenau