83-Jähriger prallt mit Auto in Zaun in Damm

Der Opel ist bei dem Verkehrsunfall gegen 10 Uhr in der Neuen Glattbacher Straße auf der Seite gelandet.

Der 83-Jähriger fuhr von Glattbach kommend in Richtung Schillerstraße. In Höhe des Selgros-Marktes kam der Senior nach links von der Fahrbhan ab, prallte in den Zaun des Großmarktes und kippte auf die Seite. Nach ersten Erkenntnissen wurde der Mann nicht verletzt, wurde jedoch zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus eingeliefert. Ein Rettungshubschrauber wurde alarmiert, hat den Verletzten aber nicht transportiert. Die Feuerwehr Aschaffenburg sicherte die Unfallstelle ab und reinigte die Fahrbahn, der Opel hat nur noch Schrottwert und musste abgeschleppt werden.

Als Unfallursache schließt die Polizei eine medizinischen Ursache nicht aus. Während der Unfallaufnahme war die Glattbacher Straße im Berreich des Unfalls gesperrt.

sob/rah