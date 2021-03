82-Jähriger beschädigt Verzehrzeichen in Arnstein

Dabei fuhr er ein Verkehrszeichen an, welches dabei komplett aus dem Boden gerissen wurde. Bei dem Unfall entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 650.- Euro.

Gestohlenes Fahrrad

Karlstadt, Ldkr. Main-Spessart. Am Mittwoch wurde zwischen 20:15 Uhr und 21:30 Uhr ein in der Rudolph-Glauber-Str. unverschlossen auf dem umzäunten Gelände eines Anwesens abgestelltes graues Damenrad Marke Winora entwendet. Das Fahrrad im Wert von ca. 350.- Euro wurde am nächsten Tag am Radweg zwischen Karlstadt und Gambach aufgefunden.

Die Polizei Karlstadt bittet um Hinweise zu dem Diebstahl unter der Telefonnummer 09353/97410.