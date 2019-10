Dabei stürzte er aus bislang unbekannten Gründen. Zwei Männer fanden den Mann mit Kopfverletzungen am Boden liegend und leisteten Erste Hilfe. Außerdem verständigten sie den Rettungsdienst. Der Radfahrer kam in ein Würzburger Krankenhaus, wo er in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag seinen schweren Verletzungen erlag.

Polizei Gemünden/mkl