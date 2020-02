81-Jährige wirft Bücher in Sulzbacher Bach

Nachdem der Passant den Mann auf sein Tun ansprach, setzte sich dieser in sein Auto und suchte das Weite. Der Zeuge fischte daraufhin die Bücher wieder aus dem Fließgewässer und verständigte mit Benennung des amtlichen Kennzeichens des Umweltsünders die Polizei Obernburg.

Eine Streife konnte dann zeitnah einen 81-Jährigen aus dem Landkreis Miltenberg zu Hause antreffen und als mutmaßlichen Täter identifizieren. Hierbei schwieg sich der pensionierte Lehrer und Buchautor über die Hintergründe seines Handelns aus.

Ob es sich bei den Büchern um Werke des Pensionärs handelt ist derzeit Gegenstand polizeilicher Ermittlungen und konnte noch nicht abschließend geklärt werden. Der Mann muss ich nun im Bußgeldverfahren wegen Verstößen gegen das Wasserhaushaltsgesetz und das Kreislaufwirtschaftsgesetz verantworten.

Frisur der besonderen Art: Klingenberg

Am Montag fiel einer Zivilstreife der Polizeiinspektion Obernburg, gegen 20.30 Uhr, in der Ludwigstraße ein 34-jähriger Fußgänger auf, der stark nach Marihuana roch. Der Mann wurde zur Kontrolle angehalten und das Interesse der Beamten wurde auf ein kleines Kunststofftütchen gelenkt, das sich in den Dreadlocks des 34-Jährigen befand. Als die Polizisten dieses aus seinem Haupthaar zur näheren Sichtung entnehmen wollten, suchte er sein Glück in der Flucht und versuchte sich des Tütchens zu entledigen. Weder der Fluchtversuch noch das Entledigen verliefen erfolgreich. Letztlich konnte eine Kleinmenge an unerlaubt besessenem Marihuana und Haschisch sichergestellt werden. Der Tatverdächtige muss sich nun wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz im Strafverfahren verantworten.

Diebstahl von amtlichen Kennzeichen: Eschau

Im Zeitraum vom 14.02.20, 23.00 Uhr, bis 17.02.20, 10.00 Uhr, wurden an einem Audi, der in der Bayernstraße abgestellt war, beide amtliche Kennzeichen von einem bislang unbekannten Täter entwendet.

Vorfahrt missachtet: Sulzbach

Am Montag eignete sich um 14.45 Uhr, an der Einmündung Hauptstraße/Jahnstraße ein Verkehrsunfall, bei dem ein Gesamtsachschaden von über 7.500 Euro entstand. Der Fahrer eines Ford wollte von der Jahnstraße nach links in die Hauptstraße in Richtung Kleinwallstadt abbiegen und übersah hierbei die bevorrechtigte Fahrerin eines Audi, die die Hauptstraße von Aschaffenburg kommend befuhr und nach links in die Jahnstraße abbiegen wollte. Es kam zur Kollision der beiden Fahrzeuge und die beiden Unfallbeteiligten blieben unverletzt.

Ohne Versicherungsschutz und unter Drogen auf E-Scooter unterwegs: Erlenbach

Einer Zivilstreife der Obernburger Polizei fiel am Montag gegen 19.20 Uhr in der Straße Pfützenäcker der Fahrer eines E-Scooters auf, da an dem Kraftfahrzeug kein vorgeschriebenes Versicherungskennzeichen angebracht war. Nachdem der 35-jährige Fahrer zur Kontrolle angehalten wurde, konnten Auffälligkeiten festgestellt werden, die auf einen zeitnahen Konsum von Drogen hinwiesen. Der Tatverdächtige wurde aufgrund dessen zur Polizeiinspektion Obernburg verbracht und musste sich dort einer Blutentnahme unterziehen.

