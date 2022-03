800 Euro aus einem Aschaffenburger Geschäft geklaut

Während zwei der Täter sich von der Verkäuferin zum Schein beraten ließen und sie dadurch ablenkten, schlich sich der dritte Täter in einen Büroraum und entwendete Bargeld aus der dort abgestellten Handtasche der Verkäuferin. Anschließend verließ das Dreiergespann das Geschäft abrupt. Erst im Nachgang ist der Diebstahl aufgefallen.

Einer der männlichen Täter wurde als 165 Zentimeter groß, schlank und elegant mit einem Kurzmantel gekleidet beschrieben, die anderen beiden waren eher kräftig. Der kräftigere der beiden Männer trug eine blau-graue Jacke und eine auffällige beige-graue Strickmütze. Die Dame hatte wuschelige, grau-blonde Haare.

Sachdienliche Hinweise zu den Tätern nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-0 entgegen.

Damm. Ein roter Suzuki Vitara wurde am Mittwoch auf einem Kundenparkplatz vor einer Bankfiliale in der Mittelstraße angefahren und beschädigt. Der Unfallverursacher hat sich bisher nicht gemeldet. Der Sachschaden wird auf etwa 1.000 Euro geschätzt.

Verkehrsunfall am Citykreisel

Zu einem Unfall im Kreisverkehr an der Kreuzung Goldbacher Straße / Ernsthofstraße kam es am Mittwochmittag. Ein 52-jähriger Mercedes-Fahrer übersah bei Einfahren in den dortigen Kreisverkehr einen VW Touran und kollidierte seitlich mit diesem. Die Beifahrerin des VW wurde durch die Wucht des Aufpralls leicht verletzt. Der verursachte Sachschaden wird mit 5.000 Euro beziffert.

Mit dem Gegenverkehr kollidiert - zwei Autos mit Totalschaden

Waldaschaff. Zu einem Zusammenstoß zweier Fahrzeuge im Gegenverkehr kam es am Mittwochabend in der Höhenstraße. In einer dortigen Linkskurve fuhr ein 83-jähriger VW-Fahrer nach eigenem Eingeständnis zu weit links, wodurch er mit einem entgegenkommenden Toyota kollidierte. Die beiden Fahrzeugführer blieben unverletzt. Beide Fahrzeuge waren danach jedoch nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird jeweils auf etwa 5.000 Euro geschätzt.