80 Kilo Fleisch ohne Kühlung auf der A3 transportiert

Der 27-jährige Fahrer transportierte gewerblich rund 80 Kilogramm zu kühlende Waren unter anderem Frischfleisch. Den kontrollierenden Beamten fiel auf, dass das Fahrzeug über keinerlei Kühlung verfügt. Eine geeichte Temperaturmessung der Waren ergab einen Wert von 19 Grad Celsius. Die Lebensmittelüberwachung der Stadt Aschaffenburg wurde deshalb umgehend verständigt. Diese versiegelten die Ladefläche. Die kühlpflichtigen Lebensmittel wurden der Verwertung zugeführt, sodass ein in Verkehr bringen der Lebensmittel ausgeschlossen werden kann.

Der Fahrer muss aufgrund des unappetitlichen Vorfalls mit einer Anzeige der Stadt Aschaffenburg rechnen.

Scherben bringen nicht immer Glück

Am Freitagnachmittag gingen mehrere Mitteilungen über Glasscherben auf der A3, Fahrtrichtung Passau/Linz, im Bereich der Anschlussstelle Stockstadt ein. Die eingesetzten Beamten konnten im Abfahrtsbereich zwei zersplitterte Fensterscheiben, sowie entsprechende Lieferscheine feststellen. Die Fahrbahn wurde durch die Beamten gereinigt.

Durch die Glassplitter kam glücklicherweise niemand zu Schaden. Der Fahrer wird jedoch mit einer Anzeige aufgrund mangelnder Ladungssicherung rechnen müssen.

Fahrzeug massiv überladen

Am frühen Samstagmorgen wurde ein moldawisches Pkw- Anhängergespann auf der A3 in Fahrtrichtung Passau/Linz fahrend einer Kontrolle unterzogen. Da das Gespann, beladen mit mehreren Pkws, bereits nach der ersten Sichtung durch die Polizeibeamten massiv überladen war, wurde eine Wiegung auf der Brückenwaage durchgeführt. Diese führte zu dem Ergebnis, dass das Zugfahrzeug um mehr als 45 Prozent, der gesamte Zug um mehr als 35 Prozent und der Anhänger um 29 Prozent überladen war. Die Weiterfahrt wurde daraufhin bis zum Abladen der Fahrzeuge unterbunden. Der Fahrer, sowie der Firmeninhaber müssen mit einer Anzeige rechnen.

Sportboot verletzt Angler

Am Donnerstagabend hatte ein 57-jähriger Angler aus dem Landkreis Aschaffenburg seine Angel am Main ausgelegt. Zu diesem Zeitpunkt befuhr ein noch unbekanntes Motorsportboot den Fluss aufwärts. Das Sportboot erfasste auf Höhe des Mainkilometers 91 die am rechten Ufer ausgelegte Angel. Hierdurch wurde die Angelschnur ruckartig angezogen, sodass sich der Angler leichte Verletzungen am linken Daumen zuzog.

vd/VPI Aschaffenburg