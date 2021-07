80-jähriger Fahrer streift Auto in Schweinheim und begeht Fahrerflucht

Am Donnerstag gegen 17:30 Uhr konnte der Besitzer eines Audi in der Straße An den Rosengärten beobachten, wie ein VW seinen am Fahrbahnrand geparkten Pkw streifte. An beiden Fahrzeugen entstanden Streifschäden. Am VW zersplitterte zudem der Außenspiegel. Der Fahrer des VW hielt kurz an, entfernte sich aber anschließend vom Unfallort. Seine Personalien hatte er nicht hinterlassen. Der entstandene Sachschaden beläuft sich schätzungsweise auf 8.000 Euro. Über das Kennzeichen konnte der 80-jährige Unfallflüchtige ausfindig gemacht werden. Auf ihn kommt eine Strafanzeige wegen Unerlaubtem Entfernen vom Unfallort zu.

Im Kreisverkehr die Kontrolle verloren

Strietwald. Ein 18-Jähriger verlor am Donnerstagabend beim Ausfahren aus einem Kreisverkehr in der Keplerstraße die Kontrolle über seinen hochmotorisierten Mercedes. Infolgedessen übersteuerte der Pkw und überfuhr zwei Verkehrsinseln. Durch den Kontakt mit dem Bordstein wurden alle vier Reifen sowie der Unterboden beschädigt. Das Fahrzeug musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird mit circa 5.000 Euro beziffert. Die Feuerwehr war zudem im Einsatz, um auslaufende Betriebsstoffe zu binden.

Einbruch in POP-UP Biergarten

Leider. Im Tatzeitraum von Mittwoch 18:30 Uhr bis Donnerstag 15:00 Uhr wurde in einen Biergarten am Aschaffenburger Mainufer eingebrochen. Die bisher unbekannten Täter hebelten ein Vorhängeschloss auf und gelangten so in einen Container. Dort wurden aus einem Geldbeutel circa 50 Euro Bargeld und ein Schlüsselbund entwendet.

Einbruch in Biergarten am Floßhafen

Aschaffenburg. Am Donnerstag, den 29. Juli zwischen 11 Uhr und 14: Uhr schlitzten bislang unbekannte Täter die Außenplane eines Biergarten-Pavillon am Floßhafen auf. Die Täter durchwühlten den Innenraum und entwendeten eine Lautsprecherbox im Wert von 70 Euro. Der entstandene Sachschaden wird auf 800 Euro geschätzt.

E-Bike aus Garage gestohlen

Schweinheim. In der Zeit von Mittwoch 11 Uhr bis Donnerstag 9 Uhr wurde in der Straße Am Herbigsbach ein E-Bike im Wert von 3.700 Euro aus einer Garage entwendet. Der bisher unbekannte Täter musste um in die Garage zu gelangen, das ansonsten mit einer elektrischen Schaltung gesteuerte Garagentor gewaltsam aufstemmen. Bei dem E-Bike handelt es sich um ein schwarz-braunes Damenrad der Marke „Bulls“

Kinderfahrrad vor Schule gestohlen

Aschaffenburg. Am Mittwoch, den 28. Juli in der Zeit von 7:50 Uhr bis 15:30 Uhr entwendete ein bisher unbekannter Täter in der Brentanostraße ein Kinderfahrrad im Wert von circa 250 Euro. Das Fahrrad war zuvor an einem Fahrradständer vor einer Schule mit einem Schloss gesichert.

Stromkabel von Baustelle entwendet

Laufach. In der Nacht von Mittwoch bis Donnerstag wurde von einer Baustelle in der Hauptstraße insgesamt 300 Meter Stromkabel entwendet. Die Kabel haben insgesamt einen Wert von circa 800 Euro. Die Täter sind bislang unbekannt.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-0 entgegen.