80-Jähriger baut Unfall mit 15.000 Euro Schaden

Auf der St 2438 Stadelhofen/Mühlbach geriet am Mittwoch gegen 14.05 Uhr ein 80-jähriger Mann mit seinem Auto im Gefälle nach rechts ins Bankett. Der Wagen touchierte dabei einen Leitposten und ein Verkehrszeichen. Bei dem Unfall entstand am Fahrzeug ein Schaden in Höhe von circa 15.000 Euro.

Auto Übersehen

Thüngen. Beim Anfahren vom Fahrbahnrand übersah am Mittwoch gegen 11 Uhr, an den Altglascontainern in der Hauptstraße in Thüngen, eine 69-jährige Autofahrerin einen vorbeifahrenden Pkw. Es kam zu einem Zusammenstoß der Fahrzeuge, wobei an den Fahrzeugen ein Gesamtschaden in Höhe von circa 7500 Euro entstand.

Karlburg. Am Mittwoch übersah gegen 14.55 Uhr ein 77-jähriger Autofahrer aus Karlburg kommend, beim Einbiegen von der Karolingerstr. in die Kreisstraße MSP 11, den aus Richtung Harrbach kommenden Pkw einer 31-jährigen Autofahrerin. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, wobei ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 6500 Euro entstand.

Verkehrsunfälle beim Rangieren mit Fahrzeugen

Karlburg. Eine 32-jährige Autofahrerin übersah am Mittwoch gegen 9.30 Uhr beim rückwärts Ausparken aus einer Parkbucht an der Karolinger Halle in Karlburg ein dort stehendes Verkehrszeichen, wobei an dem Auto und dem Verkehrszeichen ein Gesamtschaden in Höhe von circa 400 Euro entstand.

Retzstadt. Ein 47-jähriger Autofahrer stieß am Mittwoch gegen 15.30 Uhr beim Rangieren in der Hauptstraße in Retzstadt gegen einen dort geparkten Pkw. Bei dem Unfall entstand ein Gesamtschaden in Höhe von circa 2600 Euro.

Meldungen der Polizei Karlstadt

78-Jähriger übersieht Lastwagen

Gemünden. Am Mittwoch um 11.30 Uhr parkte ein 78-jähriger Herr auf dem Parkstreifen neben der Fahrbahn in der Bahnhofstraße. Als er aus seinem Fahrzeug aussteigen wollte, öffnete er die Fahrertür ohne auf den nachfolgenden Verkehr zu achten. Ein 53-jähriger Sattelzugfahrer konnte nicht mehr ausweichen und blieb mit dem Kofferaufbau seines Lastwagens an der Fahrertür hängen. An beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von circa 3000 Euro.

Sattelzug bleibt an Auto hängen

Seifriedsburg. Ein 48-jähriger Lastwagenfahrer lieferte am Mittwoch Baumaterial auf einer Baustelle im Ortsgebiet ab. Beim Ausfahren aus der Baustelle blieb er mit dem am Sattelauflieger angebrachten Heckstapler an einem geparkten Auto hängen. Hierdurch entstand am Auto ein Schaden von circa 500 Euro.