Achtjähriger Radfahrer in Schöllkrippen bei Sturz schwer verletzt

Der Junge führte um kurz vor 20 Uhr Fahrübungen mit seinem Rad durch und kam dabei alleinbeteiligt zu Fall. Er wurde von einem Nachbar gefunden, der sofort den Rettungsdienst verständigte. Nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst wurde er mit einem Hubschrauber in eine Spezialklinik nach Frankurt geflogen. Nach ersten Erkenntnissen erlitt der Bub, der keinen Fahrradhelm trug, eine Schädelbasisfraktur.

Alzenau. Am Montagabend um kurz vor Mitternacht kontrolliert eine Streife der Alzenauer Polizei in der Kaiser-Ruprecht-Straße einen 24-jährigen Mann auf seinem E-Scooter. Dabei wurde festgestellt, dass der Elektroroller nicht versichert war. Auf den jungen Mann kommt nun eine Anzeige zu.

Autofahrer übersieht anderen Auto

Alzenau. Bei einem Vorfahrtsunfall an der Einmündung Kettelerstraße/Dr.-Ulrich-Platz entstand am Montagabend ein Schaden von 3.000 Euro. Gegen 19.15 Uhr fuhr ein 48-jähriger Renault-Fahrer auf der Kettelerstraße. An der Einmündung zum Dr.-Ulrich-Platz übersah er den von rechts kommenden vorfahrtsberechtigten Opel eines 60-jährigen Mannes. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Beide Fahrer blieben unverletzt.

Abgestelltes Auto angefahren

Mömbris. Zwischen Freitag- und Samstagmorgen wurde ein Audi, der Am Markt abgestellt war, von einem unbekannten Fahrzeug an der hinteren Stoßstange angefahren. Dabei entstand ein Schaden von 500 Euro.

Unfallflucht nach Autobeschädigung

Alzenau-Hörstein. Am Montagmorgen musste eine 33-jährige Frau eine Beschädigung am rechten hinteren Radkasten ihres Mercedes feststellen. Der Pkw war zwischen 08.30 und 10.30 Uhr im Bereich der Seligenstädter Straße abgestellt. Der Schaden beträgt circa 800 Euro.

In beiden Fällen ermittelt die Polizei wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort.

Unbekannter stiehlt Geldbörse von Seniorin

Schöllkrippen. Am Montagmorgen wurde eine 83-jährige Frau beim Einkaufen in einem Supermarkt in der Aschaffenburger Straße bestohlen. Die Frau hatte ihre Geldbörse gegen 11.30 Uhr in einem Einkaufswagen abgelegt und für einen kurzen Moment unbeaufsichtigt gelassen. Das nutzte ein bisher Unbekannter um die Geldbörse samt Inhalt zu entwenden.

Einbruch in Firma

Karlstein-Dettingen. Zwischen Samstagnachmittag und Montagmorgen brach ein Unbekannter in eine Firma in der Straße Am Sportplatz ein. Der Täter hatte einen Fensterscheibe eingeschlagen und sich so Zutritt zu einem Lagerraum verschafft. Dort entwendete er aus einer Geldkassette Bargeld in bisher nicht bekannter Höhe. Anschließend öffnete er ein Rolltor und verließ den Tatort. Der angerichtete Sachschaden wird auf 300 Euro geschätzt.



Hinweise an die Polizei in Alzenau unter Tel. 06023/944-0.