79-jähriger Mann vermisst  Polizei bittet um Zeugenhinweise

Am Freitagabend befand sich der 79-jährige Reinhard Fleischer zum Einkaufen in einem Supermarkt in Aschaffenburg. Der Mann, der alleine in der Hertzstraße im Aschaffenburger Stadtteil Leider wohnt, ist nach derzeitigen Erkenntnissen aus noch ungeklärter Ursache mit seinem Pkw in einem Waldgebiet bei Bessenbach zum Stehen gekommen. Nachdem das Fahrzeug sich festgefahren hatte, verließ er dieses offenbar. Die Einkäufe konnten im Fahrzeug aufgefunden werden.

Nach Mitteilung über das festgefahrene Fahrzeug am Samstag gegen 15 Uhr begann die Polizei Aschaffenburg umgehend mit intensiven Suchmaßnahmen nach dem Mann. Bei der Suche sind auch ein Polizeihubschrauber sowie Diensthunde im Einsatz. Es ist zu vermuten, dass sich der Vermisste in einer hilflosen Lage befindet. Noch zur Stunde wird das betroffene Waldgebiet mit Unterstützung der Feuerwehr und des Rettungsdienstes zwischen Bessenbach und Waldaschaff abgesucht.

Reinhard Fleischer kann wie folgt beschrieben werden:

· 1,50 Meter groß

· Glatze mit grauem Haarkranz

· zuletzt bekleidet mit schwarzer Jacke, grauem Pullover, dunkler Hose und schwarzen Schuhen

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können oder den Vermissten gesehen haben, werden gebeten, sich unter Tel. 06021/857-2230 bei der Aschaffenburger Polizei zu melden.

Polizei Aschaffenburg/mm