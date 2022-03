79-Jähriger kommt auf A45 bei Kahl ins Schleudern

Der 79-jährige Mercedes-Fahrer befuhr die A 45 in Richtung Gießen und wollte diese an der Anschlussstelle Alzenau-Nord verlassen. Hierbei geriet er ins Schleudern, verließ dabei den Ausfädelungsast nach links und fuhr geradeaus in den Grünstreifen. Ein Leitpfosten sowie der dichte Bewuchs an Büschen wurde auf ca. 25 Metern in Mitleidenschaft gezogen, bis der Mercedes kurz vor der gegenüberliegenden Auffahrt zum Stehen kam. Die verständigte Streife der Verkehrspolizei konnte bereits im Abfahrtsast Gummiabrieb der Reifen feststellen, was ebenfalls für die zu hohe Geschwindigkeit des Mercedes spricht.

Das Unfallfahrzeug wurde im Frontbereich und linksseitig entsprechend stark beschädigt und musste abgeschleppt werden, der Sachschaden beträgt ca. 10.000 Euro. Die AS Alzenau-Nord wurde durch die Feuerwehren aus Karlstein und Alzenau während der Bergungsarbeiten für ca. 45 Minuten gesperrt.