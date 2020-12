79-Jähriger Autofahrer übersieht 23-jährigen Radler

Ein 79-jähriger Pkw-Fahrer befuhr zuvor die Linkstraße und bog an der Kreuzung zur Mainaschaffer Straße nach rechts in Richtung Mainaschaff ab. Hierbei übersah er den kreuzenden Fahrradfahrer der ebenfalls in Richtung Mainaschaff fuhr. Es kam zur seitlichen Kollision, wobei der Radler zu Fall kam. Die Retter verbrachten ihn mit diversen Prellungen in ein Krankenhaus. Sowohl sein Fahrrad, als auch die Fahrerseite des Pkw wurden beschädigt.

Geldbeuteldiebstahl in der Herstallstraße - Zeugen gesucht

Am Donnerstag, zwischen 10:45 Uhr und 11 Uhr, wurde einer Dame der Geldbeutel entwendet, während sich diese in einem Drogeriegeschäft in der Herstallstraße aufhielt. Die Geldbörse samt Bargeld im dreistelligen Bereich hatte sich in einem Rucksack befunden, den die Dame in der Hand gehalten hatte. Von dem Täter fehlt jede Spur.

Fahrzeug ringsum verkratzt

Am Dienstag, gegen 10 Uhr, stellte ein Fahrzeugführer seinen VW für lediglich eine halbe Stunde am rechten Fahrbahnrand der Pestalozzistraße ab. Als er zurückkehrte stellte er mehrere Kratzer an seinem Pkw fest. Die Beschädigungen ringsherum belaufen sich in vierstelliger Höhe.

Zeugen, die Hinweise zu einer tatverdächtigen Person in beiden Fällen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 zu melden.

Fahrzeugee in Goldbach und Stockstadt beschädigt

Ein unbekannter Täter schlug in der Zeit von Dienstag, 21 Uhr bis Mittwoch, 08 Uhr die Beifahrerscheibe eines Daimler ein. Das Fahrzeug war auf einem Stellplatz in der Jahnstraße abgestellt und weist nun einen Sachschaden im vierstelligen Bereich auf.

Im Verlauf des Mittwochs bis Donnerstagfrüh, gegen 08 Uhr, wurde ein Daimler beschädigt. Das Fahrzeug stand in der Friedrich-Ebert-Straße abgestellt und weist nun Kratzer auf der Fahrerseite auf. Mehrere tausend Euro Sachschaden entstanden.

Hinweise zu einer tatverdächtigen Person in beiden Fällen nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 entgegen.

vd/Polizei Aschaffenburg