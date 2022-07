79-Jähriger aus Langen vermisst

Pindur wird seit Dienstagnachmittag, gegen 16 Uhr, vermisst. Er hat die Gewohnheit vormittags und nachmittags einen Spaziergang zu machen.

Dieser führt ihn von seiner Wohnanschrift "Am Dornbusch" durch die Unterführung beim nahegelegenen Rewe hin zum Modellflugplatz in Langen. Bei den dortigen Feldern spaziert er dann weiter. Sein Spaziergang dauert gewöhnlich etwa 45 Minuten. Herr Pindur kann sich nicht immer orientieren und könnte sich in einer hilflosen Lage befinden. Wer Hinweise auf den Aufenthaltsort von Dr. Gernot Manfred Ulf Pindur geben kann, wird gebeten, sich unter 069 8098-1234 bei der Kriminalpolizei in Offenbach oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

dc/Meldung der Polizei Südosthessen