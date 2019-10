79-jähriger BMW-Fahrer überrollt 75-jährige Frau in Großostheim

Am Mittwochnachmittag, gegen 14:40 Uhr, setzte der 79-jährige Fahrer eines Pkw BMW an, rückwärts aus einer Parklücke auszufahren, um das Gelände einer Tankstelle in der Aschaffenburger Straße verlassen zu können. Zeitgleich war eine 75-jährige Dame dabei, das Fahrzeugheck des BMW zu passieren. Hierbei stürzte sie jedoch alleinbeteiligt und kam direkt hinter dem Pkw zum Liegen. Dies nahm der BMW-Fahrer nicht wahr und fuhr so über die am Boden liegende Frau. Ein Unfallzeuge eilte sofort zu Hilfe, woraufhin der Pkw gestoppt wurde. Mit Hilfe eines Wagenhebers konnte die 75-Jährige unter dem BMW befreit werden. Sie wurde von den Rettungskräften sofort einem Krankenhaus zugeführt. Die Frau erlitt mehrere Brüche im Bereich des Beckens und des Oberschenkels.

Motorrad kommt von der Fahrbahn ab - Ein Verletzter

Aschaffenburg. Ein Motorradfahrer befuhr am Mittwochnachmittag, gegen 18:30 Uhr, die Steinbacher Straße von Steinbach kommend in Richtung Aschaffenburg. In einer Linkskurve auf Höhe des Grundgrabens verlor der 70-jährige Fahrer die Kontrolle über sein Zweirad und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Er kam abseits der Hauptfahrbahn zum Liegen. Die Rettungskräfte verbrachten den Mann mit einer Verletzung am Arm in ein Krankenhaus. Sein Fahrzeug wurde geringfügig beschädigt und blieb fahrbereit.

Unbekannter stößt Roller um - Versuchter Diebstahl oder Sachbeschädigung?

Aschaffenburg. Ein unbekannter Täter hatte in der Zeit von Sonntag, 20:00 Uhr bis Montag, 06:00 Uhr einen Roller der Marke Piaggio umgestoßen. Das Fahrzeug wurde von der Eigentümerin in der Lange Straße abgestellt. Als diese zu ihrem Roller zurückkehrte, lag dieser einige Meter weiter vom Abstellplatz entfernt auf der rechten Seite. Der Lack und weitere Fahrzeugteile wurden hierdurch beschädigt. Das Kleinkraftrad war nicht mehr fahrbereit. Ob der Täter das Fahrzeug stehlen oder beschädigen wollte, ist nun Teil der Ermittlungen der Polizeiinspektion Aschaffenburg.

Zeugen, die Hinweise zu einer tatverdächtigen Person in beiden Fällen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 zu melden.

mci / Quelle: Polizei Aschaffenburg