78-Jähriger aus Goldbach vermisst - Wer hat den Mann gesehen?

Der 78-jährige Hubertus Dellschau wurde letztmals durch Angehörige am Mittwochabend, gegen 18:50 Uhr, an seiner Wohnadresse in der Unterafferbacher Straße gesehen. Als diese gegen 20:30 Uhr zurückkehrten, war der Senior bereits verschwunden und wurde seitdem nicht mehr gesehen. Nach derzeitigen Erkenntnissen kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich der Mann in einer psychischen Ausnahmesituation befindet. Die sofort eingeleiteten Suchmaßnahmen der Polizei Aschaffenburg verliefen bislang ergebnislos, weswegen nun auch die Bevölkerung um Unterstützung gebeten wird.

Der Mann wird wie folgt beschrieben:

· 185 cm groß

· 70 kg schwer

· Volle graue kurze Haare

· Bekleidet mit Jeans, grauer Fleecejacke, beiger Outdoorjacke und braunen Lederschuhen

Zeugen, die den Vermissten gesehen haben, werden gebeten, sich unter Tel. 06021/857-2230 mit der Polizeiinspektion Aschaffenburg in Verbindung zu setzen.