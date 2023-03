78-Jährige aus Mömbris vermisst

Die 78-jährige Ingeborg Bathon wurde am Dienstag, gegen 16.45 Uhr, von einem Taxifahrer am Friedhof in Reichenbach abgesetzt. Heute Vormittag, gegen9.15 Uhr, wurde die Wohnung der Frau durch Angehörige verlassen aufgefunden. In der Folge meldeten diese die 78-Jährige bei der Alzenauer Polizei als vermisst. Im Rahmen der ersten Suchmaßnahmen vor Ort gab eine Nachbarin an, die Seniorin gegen 19.30 Uhr noch im Bereich der Friedensstraße/Ecke Beinegrund zu Fuß gesehen zu haben. Neben mehreren Streifen der Alzenauer Polizei ist zur Stunde auch ein Polizeihubschrauber im Ortsgebiet im Einsatz.

Seit Dienstagnachmittag wird eine 78-jährige Seniorin Ingeborg Bathon aus dem Mömbriser Ortsteil Reichenbach vermisst. Sie ist etwa 1,60 Meter groß, wiegt etwa 70 Kilogramm, hat graue kurze leicht gewellte Haare, ist mit einem rora Mantel bekleidet und hat, nach einem Sturz, ein großes Pflaster auf der Stirn.

Ingeborg Bathon wird wie folgt beschrieben:

1,60 Meter groß

70 kg

graue kurze leicht gewellte Haare

bekleidet mit rosa-rotem Mantel

großes Pflaster auf der Stirn (auf Grund vorangegangenen Sturzes)

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Aufenthaltsort von Frau Bathon geben können oder diese gesehen haben, werden gebeten, sich unter Tel. 06023/9440 bei der Alzenzauer Polizei zu melden.

Meldung des Polizeipräsidiums Unterfranken