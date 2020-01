77-Jähriger zeigt seinen Penis in Lohrer Supermarkt

Der 77-Jährige hatte sich am Gemüsestand neben eine 69-jährige Kundin gestellt und sein Geschlechtsteil herausgeholt. Einem anderen Kunden war dies aufgefallen und hatte den Gliedvorzeiger lautstark angesprochen. Dieser flüchtete daraufhin aus dem Geschäft. Die Polizei konnte den 77-Jährigen wenig später in der Bahnhofstraße dingfest machen. Dieser streitet den Vorwurf ab.

Busfahrer platzt der Kragen: Lohr

Am Mittwochnachmittag,gegen 14.00 Uhr, kam es am Busbahnhof zu einer Auseinandersetzung zwischen einem 37-jährigen Busfahrer und einem der Polizei wohlbekannten 15-jährigen Fahrgast. Aufgrund von Unstimmigkeiten wegen des Fahrpreises beleidigte der Jugendliche den Busfahrer. Das brachte den 37-Jährigen aus der Fassung. Er packte den Jugendlichen am Kragen und drückte ihn, bis zum Eintreffen der herbeigerufenen Polizei, in einen Sitz. Der Jugendliche war augenscheinlich unversehrt, jedoch hatte seine Oberbekleidung stark gelitten.

Polizei Lohr/ienc