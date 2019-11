76-Jährige meldet ihren Parkrempler der Polizei - Betroffener verschwindet

Am Mittwoch blieb gegen 15:30 Uhr auf dem Parkplatz eines Warengeschäfts Am Hammersteig in Karlstadt eine 76-Jährige mit ihrem Pkw beim Rangieren an einem anderen geparkten Auto hängen. Die Dame suchte zwar unverzüglich die Polizei Karlstadt auf, um den Verkehrsunfall zu melden, jedoch konnte nicht mehr überprüft werden, ob an dem anderen Fahrzeug tatsächlich kein Sachschaden entstand. Der Pkw befand sich nicht mehr an der Unfallörtlichkeit. Am Auto der Verursacherin entstand ein Schaden in Höhe von ca. 50,- Euro.

Falls Sie Hinweise hierzu geben können bittet die Polizei Karlstadt um Mitteilung unter Tel.: 09353/97410.

Wildunfall

Arnstein. Zu einem Wildunfall kam es am Mittwoch gegen 23:00 Uhr auf der Staatsstraße 2294 zwischen Gramschatz und Arnstein. Ein 35-jähriger Autofahrer erfasste einen Fuchs, welcher die Fahrbahn kreuzte. Das Tier verendete sofort. Bei dem Unfall entstand ein Schaden in Höhe von ca. 250,- Euro.

kev/Polizei Karlstadt