750 Liter Diesel: Folgen für die Umwelt nach Lkw-Unfall in Altfeld

In der Folge traten innerhalb kürzester Zeit 750 Liter Diesel aus. Durch die freiwilligen Feuerwehren Marktheidenfeld und Altfeld konnten rund 200 Liter aufgefangen werden. Es wurden umfangreiche Ausbaggerungen getätigt. Das Wasserwirtschaftsamt ordnete die Reinigung der Kanäle an. Den Fahrer des Lastkraftwagens erwartet ein Verfahren wegen Bodenverunreinigung.

Fahrraddiebstahl

Marktheidenfeld. In der Petzoltstraße in Marktheidenfeld wurde ein Fahrrad im Wert von 50 Euro gestohlen. Das blaue Damenrad der Marke Winora war unverschlossen unter einem Carport abgestellt. Der Tatzeitrum kann auf das Pfingstwochenende eingeschränkt werden. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Marktheidenfeld, Tel. 09391/9841-0.

13-jährige Ladendiebinnen gestellt

Marktheidenfeld. Am Freitag, gegen 13.50 Uhr, beobachtete eine Mitarbeiterin eines Drogeriemarkts in Marktheidenfeld, wie zwei Kinder ohne zu bezahlen den Laden verlassen wollten. Bei der Nachschau in ihren Taschen konnte bei den beiden Schwestern Diebesgut im Wert von knapp 110 Euro aufgefunden werden. Zudem fand man noch unbezahlte Ware eines Bastelgeschäfts im Wert von 10 Euro. Nach der Sachverhaltsaufnahme wurden die Kinder an den Erziehungsberechtigten übergeben.

Suche nach Frau in psychischer Ausnahmesituation

Marktheidenfeld. Seit Freitagabend sucht die Polizeiinspektion Marktheidenfeld eine geschätzt 65 Jahre alte Dame, welche sich in einer psychischen Ausnahmesituation befindet. Zuletzt gesehen wurde sie auf dem Waldweg in der Verlängerung der Schützenhausstraße in Marktheidenfeld. Die Person hat eine schlanke Figur, graue, lange Haare und trägt eine bunte Strickjacke. Von ihr geht keine Gefahr aus. Wer Hinweise zum Aufenthaltsort der Dame geben kann, möge sich bitte bei der Polizeiinspektion Marktheidenfeld melden. Tel. 09391/9841-0.

Blumentopf samt Sommerblumen entwendet

Marktheidenfeld. In der Zeit von Freitagabend bis Samstagmorgen wurde in der Luitpoltstraße in Marktheidenfeld ein mit bunten Sommerblumen bepflanzter, terracottafarbener Blumentopf entwendet. Am Samstagabend stellte der Täter, vermutlich vom schlechten Gewissen geplagt, den Topf wieder zurück. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Marktheidenfeld, Tel. 09391/9841-0.

Graffiti an Verkehrszeichen

Marktheidenfeld. Am Samstagabend wurde an einem Verkehrszeichen an der alten Mainbrücke mittels eines schwarzen Sprühlacks eine Schmiererei angebracht. Dies beobachtete ein aufmerksamer Zeuge, welcher sofort die Polizei verständigte. Eine Gruppe junger Erwachsener konnte kurze Zeit später unweit des Tatorts kontrolliert werden. Die Polizeiinspektion Marktheidenfeld nimmt diesbezüglich Ermittlungen wegen gemeinschädlicher Sachbeschädigung auf.

