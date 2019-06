74-jähriger Radfahrer kollidiert in Wiesenfeld mit Auto

Der Senior befuhr die Reckentalstraße und missachtete die Vorfahrt einer von rechts kommenden 43-jährigen Opel-Fahrerin. Der Radler konnte nicht mehr bremsen und kollidierte mit dem Auto. Er wurde mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 1000 Euro.

Unfall mit zwei Fahrzeugen in Arnstein

Beim Einfahren vom Zubringer der Kreisstraße 3 auf die Bundesstraße 26a übersah ein 37-jähriger VW-Fahrer am Mittwochmittag gegen 12.50 Uhr einen aus Richtung Schweinfurt kommenden Seat. Dessen 19-jähriger Fahrer versuchte noch vergebens auf die Gegenfahrbahn auszuweichen. Es kam zur Kollision im Kreuzungsbereich. Beide Fahrer wurden leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht. An den beiden Fahrzeugen und der Leitplanke entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 32.500 Euro.

13- Jähriger stürzt von Fahrrad: Zellingen

Ein 13-jähriger Fahrradfahrer blieb am Mittwochnachmittag gegen 17.20 Uhr in der Breslauer Straße an einem auf der Gegenspur geparkten VW hängen und kam zu Sturz. Zuvor hatte er sich nach einem Freund umgesehen und geriet dadurch nach links. Das Kind trug keinen Fahrradhelm und zog sich eine Platzwunde am Kopf zu. Durch den Rettungsdienst wurde der Junge in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 500 Euro.

Polizei Karlstadt/ienc