74-Jährige testet Pfefferspray im ICE bei Würzburg

Am Donnerstagmorgen stieg gegen 08.20 Uhr eine 74-jährige Dame in Aschaffenburg in einen ICE ein um in Richtung München zu fahren. Gegen 09.00 Uhr gab die Reisende einen kurzen Sprühstoß mit ihrem mitgeführten Tierabwehrspray Richtung Fußboden ab, um die Funktion zu testen. Als Grund gab sie an, dass sie einen Mann beobachtet hat, der ihr komisch vorkam. Sie wollte sich vor einem möglichen Angriff schützen.

Eine Reisende, die hinter der 74-Jährigen saß, musste daraufhin stark Husten. Dies bemerkte ein Polizeibeamter, der sich zufällig im gleichen Zug befand und kümmerte sich um die Reisende. Die weiteren sieben Reisenden im Abteil verspürten durch die geringe Dosis des Reizstoffes keine Wirkung. Verletzt wurde letztlich niemand und eine Gefährdung von dem Mann konnte ebenfalls ausgeschlossen werden. Da keine weiteren polizeilichen Maßnahmen notwendig waren, konnte der Zug planmäßig seine Fahrt fortsetzen.

Die Bundespolizei in Würzburg wurde über den Vorfall informiert und ermittelt nun wegen fahrlässiger Körperverletzung.

Bundespolizeiinspektion Würzburg/ienc