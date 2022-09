74-Jährige Arnsteinerin durchschaut WhatsApp-Betrug

Bereits am Dienstag um 16.50 Uhr erhielt eine 74-jährige Bewohnerin aus Arnstein eine WhatsApp-Nachricht, wobei sich der oder die Absender als ihre Tochter ausgegeben haben. Der 74-Jährigen wurde eine Notlage geschildert und diese wurde aufgefordert einen vierstelligen Geldbetrag per Sofortüberweisung auf ein genanntes Konto zu transferieren. Jedoch kamen der 74-Jährigen im weiteren Verlauf der Kommunikation erhebliche Zweifel auf, so dass sie sich bei ihrer Tochter erkundigt hatte. Dies führte letztendlich dazu, dass kein Geld überwiesen wurde und die 74-Jährige den Betrugsversuch durchschaut hatte.

Nach Spiegelberührung in Karlburg weitergefahren

Karlburg, Lkr. Main-Spessart: Am Mittwoch um 16:30 Uhr befuhr ein 23-jähriger VW-Fahrer die Kreisstraße von Gemünden in Fahrtrichtung Karlburg. Diesem kam hier kurz vor Karlburg eine Fahrzeugkolonne mit mehreren Fahrzeugen entgegen. In dieser Kolonne fuhr ein schwarzer Seat derart auf der Fahrspur des 23-Jährigen, dass es zu einer Spiegelberührung kam. Hierdurch entstand am Fahrzeug des 23-Jährigen ein Sachschaden in Höhe von 2.000 Euro. Zum verursachenden Fahrzeug ist lediglich bekannt, dass es ein schwarzer Seat Leon mit einer blonden Frau als Fahrerin war.

Hinweise zur Unfallflucht werden von der Polizei Karlstadt unter der Rufnummer 09353/9741-0 entgegen genommen.

Fahrerin rutscht bei Zellingen von der Straße

Zellingen, Lkr. Main-Spessart: Am Mittwoch um 07:45 Uhr befuhr eine 52-jährige Ford-Fahrerin die Staatstraße von Duttenbrunn in Richtung Zellingen und schleuderte nach links von der Fahrbahn ab. Der Pkw kam im angrenzenden Grünstreifen zum Stehen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 3.000 Euro. Verletzt wurde die 52-Jährige hierbei nicht.

dc/Polizei Karlstadt