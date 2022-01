72-jähriger Mopedfahrer in Gemünden wegen Fahrfehler gestürzt

Der 72-Jährige stürzte auf den Gehweg und wurde hierbei leicht verletzt. Er wurde durch das BRK zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht.

Kennzeichendiebstahl

Gemünden. Im Zeitraum von Donnerstagabend bis Freitagmorgen parkte ein 51-jähriger Autofahrer seinen Mercedes „Am Schutzhafen" in Gemünden. Bei seiner Rückkehr stellte er fest, dass ein Teil der hinteren Kennzeichenhalterung am Boden lag. Das Kennzeichen wurde zwar nicht entwendet, jedoch waren deutliche Hebelspuren am Kennzeichen erkennbar. Außer wurde ein Schaden an der Beifahrertüre (Lackabsplitterung) verursacht. Der Schaden am Mercedes wird auf ca. 150,- Euro beziffert.

Wer hat etwas beobachtet? Hinweise erbittet die Polizeistation Gemünden, Tel. 09351/97410.

Kaugummiautomaten im Wald aufgefunden

Gemünden. Am Samstag wurden in einem Waldstück am Wasserwerk verteilt drei Kaugummiautomaten aufgefunden. Diese wurden wahrscheinlich aus einer Wand herausgerissen und im Wald entsorgt. Der Eigentümer bzw. der Ort an dem sich die Automaten befunden haben, ist bislang nicht bekannt.

Hinweise erbittet die Polizeistation Gemünden, Tel. 09351/97410.

Fensterscheibe eingeschlagen

Burgsinn. In der Silvesternacht wurde gegen 00:40 Uhr eine Seitenscheibe am ehemaligen Bahnhofsgebäude in Burgsinn eingeworfen. Der Sachschaden wird auf ca. 100,- Euro beziffert.

Wer hat etwas beobachtet? Hinweise erbittet die Polizeistation Gemünden, Tel. 09351/97410.

Totes Kalb aufgefunden

Obersinn. Am Freitag gegen 14:00 Uhr wurde der Polizei mitgeteilt, dass auf dem Parkplatz zwischen Obersinn und der hessischen Grenze ein totes Kalb abgelegt wurde. Bei dem toten Tier handelt es sich um ein junges Fleckvieh ohne jegliche Ohrenmarke.

Wer hat etwas beobachtet? Hinweise erbittet die Polizeistation Gemünden, Tel. 09351/97410.

Rieneck. Am Donnerstagmorgen gegen 06:15 Uhr befuhr eine 28-jährige Autofahrerin auf der Staatsstraße 2303 von Rieneck in Fahrtrichtung Burgsinn, als ein Reh die Fahrbahn querte. Es kam zu einem Zusammenstoß. Da das Wild flüchtete, wurde der Jagdpächter zur Nachsuche verständigt. Am BMW war augenscheinlich kein Sachschaden erkennbar.

VaPi/Polizei Gemünden